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Появился русский трейлер "Элвиса" с Остином Батлером

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    18.02.2022, 15:36
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Длинный и красочный русскоязычный трейлер байопика режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли появился на YouTube-канале WBRussia. Дата премьеры - 24 июня.

В ролике показаны кадры из детства певца (Остин Батлер ("Мертвые не умирают", "Однажды в... Голливуде"), его первое выступление перед публикой, встреча с менеджером Полковником Паркером (Том Хэнкс), Присцилла Пресли (Оливия ДеДжонг ("Сокрытое", "Визит"). А также головокружительный успех, кризисы, поиски себя. Трейлер заканчивается фразой "Элвис покинул здание".

Ранее у картины не было названия, но режиссер - Баз Лурман ("Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Великий Гэтсби", "Отжиг") решил, видимо, не изобретать велосипед.

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Фото: Steve Salas/ facebook.com
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