Смольный заплатит по 1 млн рублей семьям погибших от отравления барием

Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших от отравления барием в консультативно-диагностическом центре.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, родственники жертв получат по миллиону рублей. Те, кто из-за отравления стал инвалидом, получат по 500 тысяч, остальные пострадавшие - по 300 тысяч рублей.

Напомним, при отравлении барием в медцентре семь человек скончались, 23-м потребовалась медицинская помощь. Причиной, как выяснили в СК по Северной столице, стало то, что при рентгене желудка в центре использовался не медицинский барий, а промышленный. Последний при попадании внутрь фактически является ядом.

Сейчас следователи выясняли, почему медучреждение закупало и применяло не тот барий. Руководство центра арестовано.