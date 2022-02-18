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18.02.2022 11:05
Рубрика: Происшествия

Смольный заплатит по 1 млн рублей семьям погибших от отравления барием

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших от отравления барием в консультативно-диагностическом центре.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, родственники жертв получат по миллиону рублей. Те, кто из-за отравления стал инвалидом, получат по 500 тысяч, остальные пострадавшие - по 300 тысяч рублей.

Напомним, при отравлении барием в медцентре семь человек скончались, 23-м потребовалась медицинская помощь. Причиной, как выяснили в СК по Северной столице, стало то, что при рентгене желудка в центре использовался не медицинский барий, а промышленный. Последний при попадании внутрь фактически является ядом.

Сейчас следователи выясняли, почему медучреждение закупало и применяло не тот барий. Руководство центра арестовано.

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