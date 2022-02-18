Renault показала первое изображение новой модели. Она будет водородной

Компания Renault опубликовала первый тизер нового концепта, сопроводив его незначительными подробностями, в числе которых есть дата премьеры.

Известно, что концепт-кар будет оснащён силовой установкой, которая в качестве топлива будет использовать водород.

Другими словами, это не будет так называемая модель Fuel Cell (на топливных элементах), которая использует водород для реакции с кислородом и вырабатывает электричество, являющегося "топливом" для машины. Самыми яркими представителями технологии Fuel Cell являются Toyota Mirai, Honda Clarity, Hyundai Nexo и Hyundai Tucson Fuel Cell.

У Renault есть суббренд HYVIA, под которым компания выпускает прототипы водородомобилей, но пока только коммерческие модели: Renault Master Van H2-Tech и Renault Master Chassis Cab H2-Tech. Они имеют запас хода 250 км, а время заправки водородом составляет всего пять минут. Выбросы, разумеется, нулевые.

Аналогичные разработки есть у Toyota, но их осваивают на автомобилях не коммерческого сектора, а в автогонках: прототип создан на базе Toyota Corolla.

Мировая премьера концепта Renault состоится в мае 2022 года.