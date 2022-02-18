Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1% - теперь взять кредит на готовое жилье и на новостройки можно под 11,3% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации.

При этом ставки по ипотеке с господдержкой остались на прежнем уровне. "Кроме того, в банке работают и другие программы поддержки, действуют выгодные условия и сниженная ставка при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда, а также по кредиту по двум документам. Банк сохраняет возможность для населения приобрести жилье в ипотеку по ставке ниже базовой", - отметили в пресс-службе Сбербанка.

Кроме того, Сбербанк повысил ставки по некоторым видам вкладов - на 1-1,5%. Максимальная доходность с учетом всех подписок составляет 9,5%. В банке отмечают, что новые ставки "адаптированы к изменениям рыночных условий".

"В ситуации растущей инфляции мы решили поддержать наших клиентов, предложив более выгодные условия сохранения средств", - заявили в пресс-службе банка.

Во вторник о намерении повысить ставки по кредитам и депозитам заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это связано с действиями Банка России, который на прошлой неделе поднял ключевую ставку сразу на 1% - до 9,5%. Чуть более чем за год она повышалась восемь раз подряд..

В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке 1 февраля. Тогда кредиты по основным программам подорожали также на 1% - до 10,3%.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ставки по ипотеке в России в 2022 году в среднем вряд ли преодолеют отметку 15%.

"Ставка по ипотеке - это ставка ЦБ + 2,5 %, мы выходим таким образом на 12%", - пояснил чиновник, отметив, что банкам невыгодно ухудшать условия ипотечного кредитования. По состоянию на конец января средневзвешенная ставка топ-20 банков по ипотеке в новостройках составляла 9,87%.