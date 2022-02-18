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Ведущий КВН Дмитрий Нагиев во время съемок покинул сцену

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    18.02.2022, 16:44
Текст:   Анастасия Николаева

Заменяющий на время болезни Александра Маслякова временный ведущий КВН Дмитрий Нагиев на съемках 1/8 финала покинул сцену. Об этом рассказали присутствовавшие 17 февраля во время записи программы в Театре Российской Армии зрители.

Шоумен ушел со сцены перед началом конкурса "Биатлон" и занял место рядом с редактором КВН. "Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда", - приводит NEWS.ru слова Нагиева. После конкурса он вернулся за стойку и довел игру до финала.

Как сообщалось ранее, вместо Александра Маслякова 1/8 игр КВН проведут Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант, Андрей Бурковский и Валдис Пельш.

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