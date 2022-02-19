В медцентрах Петербурга не нашли бария, из-за которого умерли семь человек

Власти Петербурга завершили проверку в городских медучреждениях после гибели от бария семерых пациентов консультативно-диагностического центра №1. Смертельно опасного вещества больше нигде не нашли, сообщил председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Напомним, семь человек погибли, 23 обратились за медицинской помощью в связи с отравлением сернокислым барием во время процедуры рентгенографии желудка. Установлено, что этот барий был немедицинского назначения и для организма являлся ядом.

Сейчас СК по Петербургу расследует все обстоятельства случившегося, а городские власти задались закономерным вопросом, как вообще "неправильный" барий попал в медцентр. Так как учреждение бюджетное, то все медикаменты поступить могут одним путем - через госзакупки. Соответственно, поначалу в Смольном не стали исключать, что опасный препарат мог попасть и в другие медцентры. В городских учреждениях временно перестали выполнять рентгенографию желудка с контрастом, начались проверки.

По словам Лисовца, сейчас можно с уверенностью сказать, что во всех других медучреждениях Петербурга, подчиняющихся комздраву, для процедур используется специальное рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС. Оно безопасно для пациентов.