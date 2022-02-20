Первую в мире собаку с четырьмя протезами выписали из клиники

Бездомная дворняжка Моника, которой впервые в мире установили искусственные протезы на все четыре лапы, выписана из новосибирской клиники.

Пострадавшей от живодеров собаке провели уникальную операцию в ноябре прошлого года. Сибирские ветеринары установили ей сразу четыре бионические "лапы" из титанникельванадия. За судьбой отчаянно боровшейся за свою жизнь рыжей дворняги следили тысячи подписчиков в социальных сетях. К счастью, процесс остеоинтеграции завершился успешно.

- Прямо сейчас Моника летит в самолете из Новосибирска в Краснодар, - рассказала "РГ" зоозащитница Марина Гапич. - Она уверенно передвигается на протезах, самостоятельно поднимается по лестнице и запрыгивает на ступеньки. Хромота полностью прошла.

Бездомную собаку с отрубленными лапами нашли зимой в станице Пластуновская Краснодарского края. Она лежала на холодной земле и отказывалась от еды. Более 10 суток Моника провела в реанимации, пришла в сознание, но стало ясно, что ходить на культях она никогда не сможет.

Обычно потерявших конечности животных усыпляют. Но зоозащитницы Марина Гапич и Алла Леонкина решили бороться за ее жизнь до конца. Они нашли в интернете информацию о "титановых лапах", созданных новосибирскими ветеринарами и томскими учеными, и обратились к ним за помощью. Несколько лет назад ветеринар Сергей Горшков впервые в России установил сразу четыре искусственных протеза отморозившим конечности коту Рыжику и кошке Дымке.

- Случай был сложный, - рассказал "РГ" Сергей Горшков. - Подобное протезирование раньше не выполнял никто. Томография показала, что кости у животного деформированы очень сильно. Плюс ко всему вес собаки значительно больше, чем у кошки. Но мы решили рискнуть.

Однако первое хирургическое вмешательство прошло неудачно из-за погрешностей томографии. У собаки раскололась кость. Пришлось печатать новые протезы и делать еще одну операцию. В результате Монике пришлось провести в клинике 6,5 месяцев.

- Зато теперь ее в соцсетях в шутку называют первым робопсом в мире, - говорит Марина. - Сергей Сергеевич настоящий волшебник! То, что он воплотил в жизнь невероятно и бесценно!

9 марта Моника вылетает в Лондон к своей новой хозяйке. История дворняги очень тронула известную британскую зоозащитницу Кейси Карлин и она решила взять ее в свою семью.

По факту жестокого обращения с Моникой в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело. Впрочрем, виновников случившегося так и не нашли.

На днях Сергей Горшков прооперировал еще одну собаку, найденную на улице без лап и хвоста. Дворняге по кличке Труди из Омска установили три бионических протеза из титана.