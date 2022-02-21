Указ губернатора Орловской области от 17 февраля 2022 года № 84 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Губернатора Орловской области"

1. Внести в подпункт "а3" пункта 1 раздела I приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "либо QR-кода, полученного в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие у гражданина достаточного титра антител к COVID-19 (далее - QR-код о наличии антител)" словами "либо QR-кода, полученного до 21 февраля 2022 года в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие у гражданина достаточного титра антител к COVID-19 (далее - QR-код о титре антител), либо QR-кода, полученного с 21 февраля 2022 года с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов) (далее - QR-код о наличии антител)".

2. Внести в пункт 2 указа Губернатора Орловской области от 4 февраля 2022 года № 52 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "по 17 февраля 2022 года включительно" словами "по 24 февраля 2022 года включительно".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







