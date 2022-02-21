Павел Майков заявил, что стыдится роли Пчелы в "Бригаде"

Российский актер Павел Майков, получивший широкую известность у зрителей после своей роли в сериале "Бригада", заявил, что испытывает стыд за эту работу.

В беседе с изданием "ФАН" Майков сообщил, что "Бригада" идеализирует криминальный образ жизни и преступников, которые мешали жить людям.

- Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу - известность, а для общества, людей - вред, - сказал он.

Напомним, 15-серийный криминальный сериал "Бригада" режиссера Алексея Сидорова вышел в 2002 году. История о четырех друзьях, создавших преступную группировку, обрела бешеную популярность у зрителей, а исполнители главных ролей - Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Екатерина Гусева, Андрей Панин - стали узнаваемыми у любого россиянина. При этом впоследствии сериал не раз критиковался за романтизацию преступного образа жизни и воровских законов.

Павел Майков после "Бригады" снимался в сериалах "Измены", "Дылды", "В Бореньке чего-то нет", фильмах "Лед", "Тобол", "Максимальный удар" Александра Невского.