Новости

Умерла режиссер Кристина Мейснер 11:37
Патрик Стюарт опроверг свое участие в фильме "Доктор Стрэндж 2" 11:22
Фронтмен группы The Sadies Даллас Гуд умер в 48 лет 11:10
Возле дома актрисы Александры Даддарио задержали ее преследователя 10:53
Умер актер Дэйл Кричлоу 10:51

Павел Майков заявил, что стыдится роли Пчелы в "Бригаде"

Новости
    21.02.2022, 11:43
Текст:   Кристина Верховцева
Дмитрий Дюжев и Павел Майков в "Бригаде". Фото: kinopoisk.ru Дмитрий Дюжев и Павел Майков в "Бригаде". Фото: kinopoisk.ru
Дмитрий Дюжев и Павел Майков в "Бригаде". Фото: kinopoisk.ru

Российский актер Павел Майков, получивший широкую известность у зрителей после своей роли в сериале "Бригада", заявил, что испытывает стыд за эту работу.

В беседе с изданием "ФАН" Майков сообщил, что "Бригада" идеализирует криминальный образ жизни и преступников, которые мешали жить людям.

- Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу - известность, а для общества, людей - вред, - сказал он.

Напомним, 15-серийный криминальный сериал "Бригада" режиссера Алексея Сидорова вышел в 2002 году. История о четырех друзьях, создавших преступную группировку, обрела бешеную популярность у зрителей, а исполнители главных ролей - Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Екатерина Гусева, Андрей Панин - стали узнаваемыми у любого россиянина. При этом впоследствии сериал не раз критиковался за романтизацию преступного образа жизни и воровских законов.

Павел Майков после "Бригады" снимался в сериалах "Измены", "Дылды", "В Бореньке чего-то нет", фильмах "Лед", "Тобол", "Максимальный удар" Александра Невского.

Новости

"Анчартед" заработал в мировом прокате 139 млн долларов 10:19
Актера Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 10:07
Джастин Бибер заразился коронавирусом 20.02.2022
В Петербурге совершено нападение на композитора Александра Колкера 20.02.2022
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19 18.02.2022
Трейлер: Павел Прилучный рассказал, когда выйдет 4-й сезон "Мажора" 18.02.2022
Яна Чурикова впервые заразилась коронавирусом 18.02.2022
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
В экранизации Halo впервые покажут лицо Мастера Чифа 20.02.2022
Режиссер "Острых козырьков" поделился фотографиями со съемок 20.02.2022
Вышел трейлер ирландской черной комедии с "Варисом" из "Игры престолов" 20.02.2022
⧣ драма
Фото: Funny Girl on Broadway/ Facebook.com
Умерла актриса из культовой драмы "Ночь нежна" Маргарет Стайн 19.02.2022
Аманда Сайфред сыграет в антологии "Переполненная комната" для Apple 18.02.2022
Сериал "Атланта" закрыт после четырех сезонов 18.02.2022