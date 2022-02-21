Стивен Найт: Киллиан Мерфи может снова сыграть в "Острых козырьках"

Стивен Найт, бессменный разработчик нашумевшего британского сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders), приближающегося к своей развязке в шестом сезоне, показ которого стартует 27 февраля, рассказал о перспективах своего детища. В то время как потенциальные спин-оффы по вселенной "Козырьков" лишь условно числятся в планах, танцевальное шоу уже практически готово к осеннему запуску, а полнометражный фильм, который заменит собой изначально планировавшийся итоговый седьмой сезон, становится делом ближайшего будущего и основной точкой приложения усилий неутомимого сценариста.

В интервью изданию Digital Spy Найт хоть и уклончиво, но все-таки ответил на вопрос о присутствии Томми Шелби и его брата Артура в планируемой киноэскападе: "Пока трудно сказать, но что касается фильма - да, конечно".

Он также добавил, что колоссальные по своему масштабу события Второй мировой заставят всю историю заиграть новыми красками. По его мнению, зрители готовы пуститься в дальнейшее путешествие по вселенной "Козырьков". Многочисленность и вовлеченность поклонников сериала заставляют Найта вновь и вновь браться за перо, не останавливаться на достигнутом. Его крайне радует разнообразнейший актерский состав проекта. Помимо привлечения к работе именитых актеров, Найт видит свою миссию в том, чтобы помочь раскрыться молодым дарованиям, выходцам из рабочего класса, которые способны удивить аудиторию не в меньшей степени, чем хорошо известные профессионалы.

В большом декабрьском интервью The Guardian, опубликованном во второй половине февраля, актер Киллиан Мерфи, создавший запоминающийся образ Томми Шелби, пустился в рассуждения о своей актерской карьере и о месте "Острых козырьков" в его жизни. По его словам, шестой сезон ощущается как своего рода окончание чего-то: об этом непривычно говорить в прошедшем времени, еще сложнее - по-настоящему осмыслить. Как-никак телеповествование растянулось на десять лет его жизни, свело со множеством людей. Прочувствовать этот опыт можно будет только по прошествии определенного периода времени.

В февральском материале журнала Esquire Мерфи рассуждал о возможном возвращении к роли уклончиво: разговоры о планирующемся фильме дошли до его ушей, о намерениях Стивена Найта он, конечно же, в курсе, однако, официального обращения о продолжении сотрудничества пока не поступало. Единственное, что собеседнику удалось выведать, касалось контрактных обязательств актера. Как выяснилось, они распространяются только на телеверсию, поэтому на настоящий актер он абсолютно свободен (и по собственному признанию, ни за что в жизни не пострижется еще раз под Томми Шелби, кроме как ради очередного задания в привычном амплуа).