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Рубрика: В мире

Трое мирных жителей ЛНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

За сутки украинские военные 66 раз нарушили режима прекращения огня. В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей Луганской народной республики (ЛНР). Такие данные озвучил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что населенный пункт Пришиб обстреляли из минометов калибра 120 мм. Там разрушен дом и один человек получил травму нижней конечности, ногу пришлось ампутировать.

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В населенном пункте Знаменка итогом атаки со стороны ВСУ стали поврежденные крыши двух домов и разбитые стекла. У двоих местных жителей осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что за четыре дня украинские военные более 150 раз нарушили режим прекращения огня. По различным населенным пунктам только за одни сутки (20 февраля) было выпущено более 300 снарядов, мин и гранат.

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