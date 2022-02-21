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Рубрика: В мире

В ЛНР сообщили еще о двух погибших в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 63 раза нарушили режим прекращения огня. Для нанесения ударов они использовали артиллерийские орудия (калибра 122 мм и 152 мм), минометы (82 мм и 120 мм), гранатометы разных типов, противотанковые ракетные комплексы, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрелов погибли два мирных жителя республики, полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА".

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, подчеркнули в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что двое мирных жителей погибли утром 20 февраля, когда подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться к населенному пункту Пионерское, расположенного в 7 километрах от российской границы.

Еще трое жителей ЛНР пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Пришиб и Заменка. Одному человеку пришлось ампутировать ногу. У двоих - осколочные ранения.

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