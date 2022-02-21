Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.02.2022 12:12
Рубрика: Легковые авто

В Mitsubishi рассказали о новом Outlander для России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компания Mitsubishi рассказала о планах в России на 2022 год. Марка рассчитывает продать в нашей стране 35 тысяч машин.

Фото: Пресс-служба Isuzu.
Isuzu рассказала подробности о новом MU-X - конкуренте Toyota и Mitsubishi

В то же время японцы не собираются увеличивать количество дилерских центров. Приоритет - переоформление существующих шоу-румов согласно новым стандартам бренда.

Среди продуктовых новостей - в первой квартале появление мультимедиа Mitsubishi Connect на бестселлерах бренда, о чем "РГ" уже писала. В феврале также ожидается выход Pajero Sport с задним спойлером. Плюс некоторые изменения произойдут в комплектациях для Outlander, а также появится полностью черный Outlander (весной 2022 года).

Что касается нового поколения Outlander, то придется подождать. Скоро в Россию приедут несколько тестовых автомобилей, которые опробуют дилеры и специалисты компании. В Mitsubishi отметили, что они готовятся представить модель, но когда это произойдет - сейчас сказать затрудняются.

Премьера нового поколения Mitsubishi Outlander состоялась в феврале 2021 года.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi