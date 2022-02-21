В Mitsubishi рассказали о новом Outlander для России

Компания Mitsubishi рассказала о планах в России на 2022 год. Марка рассчитывает продать в нашей стране 35 тысяч машин.

В то же время японцы не собираются увеличивать количество дилерских центров. Приоритет - переоформление существующих шоу-румов согласно новым стандартам бренда.

Среди продуктовых новостей - в первой квартале появление мультимедиа Mitsubishi Connect на бестселлерах бренда, о чем "РГ" уже писала. В феврале также ожидается выход Pajero Sport с задним спойлером. Плюс некоторые изменения произойдут в комплектациях для Outlander, а также появится полностью черный Outlander (весной 2022 года).

Что касается нового поколения Outlander, то придется подождать. Скоро в Россию приедут несколько тестовых автомобилей, которые опробуют дилеры и специалисты компании. В Mitsubishi отметили, что они готовятся представить модель, но когда это произойдет - сейчас сказать затрудняются.

Премьера нового поколения Mitsubishi Outlander состоялась в феврале 2021 года.