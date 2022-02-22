Постановление губернатора Камчатского края от 22 февраля 2022 года № 22 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "28 февраля" заменить словами "31 марта";

2) в пункте 8 части 4 слова ", в том числе в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (далее - Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595)," исключить;

3) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации отстранение от работы без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидемиологической обстановки работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или не имеющих медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) в части 51:

а) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1) сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или одно компонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

2) медицинского сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинской организацией, или полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

3) справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которой подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, выданной медицинской организацией.";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

5) в части 6 слово ", органам" заменить словами "совместно с органами";

6) в части 8 слова ", Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю" исключить;

7) в приложении 1:

а) часть 11 признать утратившей силу;

б) в части 18:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1) сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или одно компонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

2) медицинского сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинской организацией или полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

3) справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которой подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, выданной медицинской организацией.";

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Документы, указанные в настоящей части и подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляются одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не позднее чем за 48 часов до посещения указанной организации.";

пункт 4 признать утратившим силу;

в) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Запретить прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан (за исключением детей в возрасте до 18 лет) без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или одно компонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

2) медицинского сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинской организацией или полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

3) справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которой подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, выданной медицинской организацией.

Документы, указанные в настоящей части и подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляются одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не позднее чем за 48 часов до посещения указанной организации.

Предоставление услуги питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания, находящихся на территории гостиниц и иных средств размещения, для проживающих в них граждан осуществляются без предъявления вышеуказанных документов.";

г) в части 201:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1) сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или одно компонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

2) медицинского сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинской организацией или полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

3) справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которой подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, выданной медицинской организацией.";

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Документы, указанные в настоящей части и подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляются одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не позднее чем за 48 часов до посещения указанной организации.";

пункт 4 признать утратившим силу;

д) пункт 2 части 23 изложить в следующей редакции:

"2) работников, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и имеющих документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из числа документов, указанных в пунктах 1-3 части 31 приложения 1 к настоящему постановлению, -в течение срока действия соответствующего документа.";

е) в части 30 слова ", запретить проведение на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью более 100 человек" исключить;

ж) часть 301 изложить в следующей редакции:

"301. Проводить массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, с учетом предложений (предписаний) Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю, подготовленных в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", на основании согласования, предусмотренного абзацем вторым настоящей части.

Согласование проведения массовых мероприятий на территории Камчатского края осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 07.12.2021 № 164 "О согласовании проведения массовых мероприятий на территории Камчатского края в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

з) в части 31:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1) сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или одно компонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

2) медицинского сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинской организацией или полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

3) справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которой подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, выданной медицинской организацией.";

пункт 4 признать утратившим силу;

и) в части 32 слова "сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)" заменить словами "документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из числа документов, указанных в пунктах 1-3 части 31 приложения 1 к настоящему постановлению";

к) в части 33 слова "участниками спортивных, физкультурных и конгрессно-выставочных мероприятий" исключить;

л) в части 39:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1) сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или одно компонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

2) медицинского сертификата о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинской организацией или полученного посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

3) справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которой подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, выданной медицинской организацией.";

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Документы, указанные в настоящей части и подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляются одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не позднее чем за 48 часов до посещения указанной организации.";

пункт 4 признать утратившим силу;

8) в приложении 2:

а) часть 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) соблюдения посетителями, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, требований, установленных частью 39 приложения 1 к настоящему постановлению;";

б) части 10-12 изложить в следующей редакции:

"10. Физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся с участием зрителей (посетителей) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, - с загрузкой не более 70 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения и заполняемостью трибун на 50 процентов от проектной мощности сооружения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

11. Очные открытые публичные мероприятия в сфере молодежной политики проводятся с участием зрителей (посетителей) в закрытых помещениях - с обеспечением одновременного присутствия лиц в количестве не более 50 процентов наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

12. Организации культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае, в том числе кинотеатры (кинозалы), вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50 процентов от их общей вместимости, а также необходимости соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала, требований, установленных частью 18 приложения 1 к настоящему постановлению, и санитарно-эпидемиологических требований.";

в) часть 14 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов







