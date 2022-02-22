На экранах - фильм о боксере Попенченко, с которым мечтал сразиться Мохаммед Али

В День защитника Отечества в прокат выходит спортивная драма "Мистер Нокаут" - вторая полнометражная игровая картина Артёма Михалкова. Герой - легендарный советский боксер Валерий Попенченко, с которым мечтал сразиться Мохаммед Али и которого называли "корявым гением бокса". Главное слово здесь "гений". Жизнь знаменитого спортсмена оборвалась трагически и во многом загадочно. Артем Михалков оставил эту историю документалистам и снял эпическое кино о победе.

Артем, вы сняли много документальных фильмов, они были об истории - то карибского кризиса, то "Красной стрелы", то подлодки "Черный принц". Спорт будто не был в зоне вашего внимания…

Артем Михалков: Тем не менее я играю на любительском уровне в хоккей, бегаю на лыжах. Другое дело, что за время работы над "Мистером Нокаутом", которая продолжалась три с половиной года, мои тренировки отошли на второй план. Сами съемки дались нелегко, пришлось столкнуться со множеством неожиданных обстоятельств. Просто чудо, что справились, и я абсолютно счастлив, что фильм наконец выходит в прокат.

Почему из созвездия легендарных советских спортсменов вы выбрали героем именно Валерия Попенченко?

Артем Михалков: Как-то увидел документальный фильм о нем, заинтересовался. Потом случайно наткнулся на автобиографическую книгу Попенченко "И вечно бой". Она меня затянула как реальное кино. Подумал: неужели никто не снимал о таком человеке-легенде художественного кино? К тому же у нас давно не снимали о боксе. Связался со сценаристами братьями Пресняковыми, с которыми давно знаком. Они подготовили эссе о Попенченко, я понял, что мы смотрим в одном направлении. Так началась наша работа над проектом.

А вдова боксера Татьяна Игоревна и его сын Максим сразу дали добро? Мы же знаем, как несговорчивы бывают наследники.

Артем Михалков: Мы очень благодарны семье Попенченко - она нас поддержала, мы встречались, обсуждали: есть жизнь, которая в книгах, а есть живые, личные истории. Вдохновлялись фотографиями из семейного архива, воспоминаниями. Татьяна Игоревна сохранила его боксерские перчатки, спортивную форму…

Попенченко погиб, когда его сыну Максиму было 7 лет. Насколько герой вашего фильма совпадает с образом отца, оставшимся в памяти сына?

Артем Михалков: Мы не говорили с ним об этом. Он понимает, что мы снимали не документальное кино, а художественное, опирались на реальные факты, но и с известной долей вымысла и сюжетными ходами для усиления истории. Максиму, кстати, фильм понравился, и для нас это очень ценно.

Может, это чисто женский вопрос, но у меня не сочетается в вашем герое: тонкий человек, умница, знающий несколько языков, увлекающийся живописью и литературой, пишущий стихи, и грубый мордобой, бокс.

Артем Михалков: Вы не правы. В боксе есть какая-то магия. Жесткое соперничество двоих на ринге, жаркое сопереживание болельщиков - это очень крутые ощущения. И нам хотелось передать их на экране. Честно говоря, нам и в голову не могло прийти, как трудно и энергозатратно окажется снимать бои. В фильмах про командные виды спорта зрелищности добиться проще, а в боксе все удары, все связки более-менее похожи. Как из этого сделать выразительную драматургию поединков? Мы применили уникальную, сложнопостановочную технологию съемки, надеюсь, зритель оценит.

Не проще было взять на главную роль настоящего боксера?

Артем Михалков: Вначале мы так и думали: профессиональный спортсмен будет смотреться органичнее. Но кино не только о коллизиях на ринге, поэтому все-таки нужен был актер. Чудом нашли Виктора Хориняка, который подошел по всем статьям: и по фактуре, и по темпераменту, и по внутреннему состоянию. Энергетически очень сильный артист. К тому же занимался боксом и в сценах поединков боксировал сам, делал все связки, комбинации. Благодаря его внутренней силе у нас получилось снять финальные бои. Не всякий бы справился с мощнейшей нагрузкой, когда поединок буквально по миллиметрам фиксировали на протяжении трех недель.

Фото: Getty Images

Знаменитого наставника вашего героя в фильме сыграл Сергей Безруков. И меня, признаться, удивило, что он тоже, пусть любительски, но занимается боксом.

Артем Михалков: Да, он занимался и понимает специфику этого спорта. Сергей Витальевич - большой артист. Даже не представляю, кто еще смог бы так глубоко и точно сыграть Григория Кусикьянца. Тренера, который был для многих неугоден и который смог привести к большим победам своего подопечного, не соответствовавшего традиционным представлениям о боксере. В Безрукове есть для этого и темперамент, и характер. Безруков - человек бесконечной энергетики, где он берет эту энергию, не могу понять. Но он настолько заряжен жизнью, настолько легко погружается в историю, в роль. А потом выяснилось, что у него тоже был тренер по боксу, которого он звал по отчеству - Григорьич. Как и Попенченко своего тренера, - Филиппыч…

Почему не стали рассказывать историю легендарного боксера до трагического и загадочного финала?

Артем Михалков: Для зрительского кино важна именно победа - этого требует жанр. В этом смысле мы художественно чуть-чуть "домыслили" финальный бой, сделали его еще более ярким.

К своему дебютному художественному фильму "Ставка на любовь" вы предпослали как эпиграф цитату Ницше "Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасностей и игры". А какой эпиграф-ключ мог бы открывать "Мистера Нокаута"?

Артем Михалков: Не важно, сколько ты получаешь в жизни нокаутов, важно, сколько раз ты встаешь и идешь дальше. И этот фильм мне дорог героями, которые шли к своим победам через множество трудностей и жизненных перипетий.

В боксе все удары более-менее похожи. Как сделать из этого выразительную драматургию поединков? Мы применили уникальную технологию съемки

Но в картине путь вашего героя не выглядит таким уж драматичным.

Артем Михалков: Если говорить о спортивных травмах, - да, возможно. Но есть и внутренние травмы. Страхи, боль. Есть предательство друга в детстве, отец, погибший на войне. Многое мешает ему справиться с собой. В финале он побеждает самого себя. В последних кадрах ловишь взгляд Виктора из документальной хроники и понимаешь: ради этого взгляда стоило снимать кино.

Мне кажется, в эпоху Попенченко спорт не был так откровенно скандализирован, как сегодня.

Артем Михалков: Да, сейчас отношение к спорту становится совсем иным. Вот только что случилась история с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой, и кажется, это уже не спорт, а одни интриги. Обидно, что столько несправедливости к нам. Но в спорте главное, чтобы никто нас не сломал, и мы все равно побеждаем.

Артем, вы начинали как документалист. "Мистер Нокаут" - ваша вторая игровая картина. Какое кино вам все-таки ближе сегодня?

Артем Михалков: Сегодня - художественное, здесь больше свободы. В документалистике ты ограничен фактами, архивами, а здесь ты вправе снимать, как видишь и чувствуешь. В этом тоже есть что-то магическое.

Справка "РГ"

Валерий Попенченко родился в 1937 году в семье военного летчика. Заниматься боксом начал в 12 лет. В 1955 году выиграл чемпионат СССР среди юношей, в 1960-м - титул чемпиона СССР во 2-м среднем весе и в успешно защищал его пять раз. В 1963 году на первенстве Европы в Москве впервые победил на международных соревнованиях. На Олимпийские игры в Токио осенью 1964 года спортсмен отправился в ранге основного претендента на "золото" и выиграл его. После этой победы стал первым на следующем чемпионате Европы, после чего неожиданно ушел из большого спорта. Погиб в 1975 году в результате несчастного случая, упав в пролет c лестницы без перил недостроенного главного корпуса МГТУ. Попенченко пролетел вниз три этажа, смерть наступила мгновенно.