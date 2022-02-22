В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на композитора Колкера

В Петербурге Октябрьский районный суд до 19 апреля арестовал мужчину, которого обвиняют в попытке убийства известного советского композитора Александра Колкера. Сам мужчина частично признал предъявленные ему обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, нападение на 88-летнего композитора произошло в минувшие выходные. Когда Александр Наумович был в супермаркете к нему подошел 46-летний мужчина, они разговорились, и новый знакомый взялся проводить композитора до дома. Но в лифте он попытался задушить Колкера, а потом ударил ножом по руке.

Сам композитор, несмотря на солидный возраст, смог оказать сопротивление. Именно поэтому, считают в СК по Петербургу, умысел на убийство и не был доведен до конца.

Нападавшего задержали в тот же день в одном из петербургских хостелов. Чем он руководствовался, нападая на пожилого человека, следствие не раскрывает. Известно лишь, что против ареста обвиняемый не возражал.

Александр Колкер стал автором множества советских хитов. Его песни пели Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Михаил Боярский. Именно он написал музыку к песням "Долго мне будет Карелия сниться" и "Стоят девчонки, стоят в сторонке".