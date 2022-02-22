Сценарист "Дюны" раскритиковал Американскую киноакадемию

Соавтор сценария "Дюны" Эрик Рот ("Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджамина Баттона") был "шокирован" тем, что Дени Вильнев не получил номинацию на "Оскар" в режиссуре.

В интервью IndieWire Эрик Рот сказал, что понимает, почему это происходит, но не знает, как отделить картину, выдвинутую в категории "Лучший фильм" от режиссера, и номинация на "Лучшего режиссера" должна быть автоматической.

"Шокировало, что он остался без номинации режиссера. Они должны были включить его. "Дюна" получила девять технических наград, все эти люди проделали блестящую работу, но ими нужно было руководить. Режиссер определяет цвет, звук, эффекты", - подчеркнул Рот.

Warner Bros. выдвигала фильм на "Оскар" в 14 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая оригинальная музыка", "Лучшие визуальные эффекты", а также костюмы, грим, звук, монтаж, операторская работа и прочие.

Дени Вильнев не так давно обмолвился, что работа над сценарием второго фильма почти закончена.