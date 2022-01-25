Дени Вильнев заявил, что сценарий второй "Дюны" почти закончен

Оскароносный сценарист и режиссер Дени Вильнев сообщил, что в скором времени начнется работа над раскадровкой второй части "Дюны". Сейчас он заканчивает написание сценария картины.

Как рассказал режиссер картины в подкасте The Hollywood Reporter, сейчас его любимое время работы над проектом.

"Мне нравится этот период, когда я мечтаю, смотрю в потолок и размышляю о фильме. В этот момент все кажется возможным, а потом мы сталкиваемся с реальностью", - поделился Дени Вильнев.

Уже известна дата съемок продолжения фильма - 18 июля 2022 года и премьеры - 18 октября 2023 года. Официальное подтверждение продолжения крайне успешной картины прозвучало в октябре 2021 года.

Ранее Дени Вильнев заявил, что хотел бы снять трилогию. Вероятно, в новой части "Дюны" будут показаны события второй половины книги Фрэнка Герберта, в которой Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и его мать Джессика (Ребекка Фергюсон), находят пристанище у местного населения Арракиса. Жесткие и даже жестокие обычаи фрименов оправданы необходимостью выживания в пустыне и тем, что люди вынуждены скрываться от посланников Империи, выкачивающих из планеты ценную "специю", которая играет важную роль в навигаторах космических кораблей и нужна для межзвездных полетов. По замыслу Дени Вильнева, центральной фигурой фильма может стать Чани Кайнз (Зендея), наложница Пола из числа фрименов. В книге ее роль второстепенна.

Warner Bros. выдвинула фильм на "Оскар" в 14 номинациях: лучший фильм, лучший сценарий, лучшая оригинальная музыка, лучшие визуальные эффекты, костюмы, грим, звук, монтаж, операторская работа и другие.