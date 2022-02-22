СКР возбудил несколько дел о запрещенных методах войны

По мнению СК, произошла диверсия - сработало самодельное взрывное устройство. В результате погибли трое мирных жителей. Бастрыкин поручил ГСУ СК России "тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц".

А накануне - 21 февраля - военнослужащие Вооруженных сил Украины весь день вели массированные обстрелы нескольких населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик с применением тяжелого вооружения и минометов. СК заявил, что в результате попадания и разрыва снаряда в районе ул. Маркина Петровского района Донецка погиб мирный житель. А в ЛНР в результате артобстрела села Пришиб мирный житель получил серьезные ранения.

Кроме того, в результате многократных попаданий снарядов оказалась обесточенной Донецкая фильтровальная станция в Ясиноватском районе, поэтому сотни домов остались без воды. Еще в Донецке получили повреждения здания двух городских школ.

- Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте, - подчеркнули в ведомстве. И добавили, что возбудили уголовное дело по статье 356 УК "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

Еще одно уголовное дело, которое расследуется, - о разрушении поста пограничных нарядов ФСБ по Ростовской области. От пункта ничего не осталось. В тот же день было заведено дело об убийстве шахтера. Он погиб на остановке общественного транспорта из-за обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.