ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3%

После повышения ключевой ставки Банка России, а также решения Сбербанка повысить ставки по ипотеке, ВТБ также решил поднять стоимость жилищного кредитования. Теперь минимальная ставка по ипотеке в банке начинается с 11,3%.

"ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля, условия пересмотрены не будут", - говорится в сообщении кредитной организации (цитата по ТАСС).

18 февраля стало известно, что Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 11,3%, при этом ставки по ипотеке с господдержкой банк оставил на прежнем уровне. До этого повышение произошло 1 февраля, тоже на 1.п.п. По ожиданиям Минфина РФ, в этом году ипотечные ставки должны стабилизироваться вблизи 11-12% годовых и вряд ли преодолеют отметку 15%, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ.