Наш спецкор провел 23 февраля в Донецке вместе с теми, кто уходил на передовую

23 февраля в Донецке - особый символичный праздник. День Защитника, который настоящим защитникам сейчас отмечать некогда. Просто потому, что слишком горячо на передовой, и неизвестно, что будет через час и через минуту. Потому что именно сейчас, как никогда, нужно не отмечать, а защищать. Свой город, свою республику, своих детей, свое будущее и не только свое. Нечто большее.

- Надо смотреть глубже. Ведь здесь, по линии соприкосновения, по сути, сейчас проходит граница с зоной влияния НАТО, и на этой границе очень неспокойно. Мы продолжаем апокалиптическую битву титанов, которую вели наши деды. Я интересуюсь историей и выяснил, что у истоков НАТО стояли в том числе и выжившие гитлеровцы. Так что сейчас история продолжается, - говорит донецкий священник отец Феофан.

Сын плачет. Чего, спрашиваю, плачешь? Папка с братиком в армию идут

Есть еще интересная параллель, о которой говорят в Донецке. В 2014 году в это же время, в 20-х числах февраля дончане вышли на защиту символа города - памятника Ленина. Тогда планы националистов тоже сорвали объединившиеся люди самых разных взглядов.

- В Донецке националистов было мало, им требовалась поддержка с других территорий. Эта поддержка прибыла, по городу разъезжали машины с украинскими флагами, и звучали соответствующие речевки. Поступила информация, что боевики будут валить памятник Ленину. Дончане организовались, собрались у памятника. На площадь влетела серая "Октавия" - националисты направили машину на людей. Но в автомобиль полетели бутылки. Среагировала донецкая милиция. Машину задержали. Это ведь тоже была защита Донецка. И это был открытый протест населения против национализма, - рассказывает один из инициаторов создания ДНР Борис Литвинов.

Символичным стал и стихийно образовавшийся накануне праздника автопробег из нескольких десятков машин. Колонна проехала по центру города и направилась к кладбищу "Донецкое море". Здесь дончане возложили цветы к могилам первого главы ДНР Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы).

- Саша отдал жизнь в борьбе за независимость нашего родного края. В самые тяжелые периоды военного противостояния, когда Донецк находился под постоянными обстрелами, он искренне переживал за наших граждан и делал все возможное для наступления мира, - сказал отец погибшего главы республики Владимир Захарченко.

И ополченцы, и мирные жители считают Александра Захарченко одним из главных защитников Донецка. Ценят за то, что он не отсиживался в кабинете, лично появлялся на передовой, чтобы лучше понять ситуацию в критические моменты, был неоднократно ранен.

- Иначе как Батей или Папой бойцы его не называли. Александр Захарченко начинал командиром подразделения "Оплот". Каким он был? Открытым работягой и настоящим защитником. У нас таких называют простой донецкий парень. Батя получил ранения в Дебальцево и на Дмитровке. Заботился о бойцах, возил гуманитарку мирным жителям, при этом был непримиримым к нерадивым чиновникам и предателям. Мне запомнился один случай в конце 14-го года, когда шла национализация рынков. Назначенный республикой директор одного из рынков, как выяснилось, работал на Украину и подворовывал, не забывая про собственный карман. Когда все это вскрылось, Батя приказал директору немедленно "выскочить" из дорогого костюма и отправил под аэропорт - искупать вину перед Родиной кровью, - рассказывает ополченец Александр с позывным "Варяг".

На вопрос, отмечают ли хоть как-то 23 февраля на передовой, "Варяг" устало отвечает, что сейчас вообще не до праздников. Последнюю неделю на передовой лишь нарастает напряжение. Украинская сторона стягивает технику и усиливает группировку.

- Наиболее опасным считается южное новоазовское направление. Там особенно близка российская граница и нет крупных населенных пунктов, только степи и небольшие просеки. В случае прорыва танки за час-полтора выйдут к границе. При этом удары по Донецку и Горловке могут использоваться для отвлечения внимания. Сейчас в нашем тылу активно работают ДРГ, против нас используются гаубицы, крупнокалиберные минометы. Впервые за несколько лет ДНР обстреляли из РСЗО "Град". Есть и натовские калибры. При обстреле Еленовки, например, применялись 60-милиметровые минометы. На той стороне есть "Джавелины". Если начнутся активные боевые действия, с ними придется столкнуться нашим танкистам. Есть наемники. Под Горовкой наши бойцы слышали в рации переговоры на польском языке. Так что думаю, еще предстоит иметь дело с хорошо вооруженными иностранными профессионалами, - описывает ситуацию Саша-"Варяг".

Фото: Тагир Раджавов/РГ

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ усилили обстрелы после признания Россией республик Донбасса. Реакцией на признание он назвал применение РСЗО "Град". По сводкам, за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 145 снарядов и мин. Четверо ополченцев получили ранения. Под минометный огонь попала группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков. А ночью в центре Донецка возле здания телецентра прогремел еще один взрыв. Судя по всему, в качестве "подарка" к наступающему 23 февраля диверсанты для устрашения журналистов забросили самодельное взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал.

23 февраля украинские диверсанты для устрашения работающих в ДНР журналистов использовали самодельное взрывное устройство

23 февраля мужчинам в Донецке отмечать некогда - нужно защищать своих близких. Фото: Getty Images

По Донецку сейчас каждый день ездят машины с громкоговорителями, призывающие мужчин на мобилизационные пункты. Но люди идут туда и без призывов. И молодые, и в возрасте уже. И мужчины, и женщины. Да, да среди Защитников есть и Защитницы. У военкоматов и пунктов отправки деловитая суета, очереди, приходят люди в гражданке, уезжают военные машины. Впрочем, для многих дончан все это не впервой.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Замахина

- Валерий, 63 года, казак. С 14-го воевал в "Беркуте". Отправил на передовую своих ребят теперь еду сам. Обстановка? Стреляют. И мы будем. Я на свою землю никого не звал.

Рядом - отец и сын. Геннадий и Иван. Отправляются на передовую вместе.

- Тоже идем по второму кругу. Сюда нас провожала жена с младшим сыном. Сын плачет. Чего, спрашиваю, плачешь? Папка с братиком в армию идут. Так для того и идем сейчас, чтобы младшему воевать потом не пришлось.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Юля, медик, решила отправиться в окопы вместе с мужчинами:

- И другие женщины хотят. Впору создавать женский батальон. Ну а что, чем мы хуже мужчин? Всем бывает сложно, всем бывает страшно, а сейчас очень ответственный момент для республики.

В Донецке пока формируются женские организации - медики и психологи будут помогать в случае необходимости. Люди в возрасте готовы идти на позиции или патрулировать улицы города, в котором то тут, то там проявляют себя диверсанты.

На улице Артема - небольшая группа пенсионеров с флагами. Они самоорганизуются, чтобы помочь обороне. Один из них - Олег Степанов, воевавший в батальоне "Восток", показывает трофейную машину, отбитую у противника в бою у шахты Скочинского.

- Тогда они прорывались со стороны Песок. Наткнулись на батальон "Восток". Видите пулевые отверстия? Разбитые стекла я заменил, а эти дырки решил не заделывать, пока не закончится война. Вот уже восемь лет езжу на дырявой машине. Если потребуется, прямо на ней отправлюсь на передовую, - рассказывает собеседник корреспондента "РГ".