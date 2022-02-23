Пять фактов о новой Lada Vesta

Внешность

Lada Vesta обзавелась доработанным оформлением передней и задней частей кузова, сохранив при этом фирменный X-стиль.

Автомобиль отличается полностью светодиодной оптикой (фары, противотуманные огни, задние фонари), передним бампером с более развитым рельефом, интегрированной в передний бампер дугой, которая отходит от корпуса блок-фары и отделена серебристым молдингом, двумя декоративными раструбами выхлопной системы и новой крышкой багажника с двумя выштамповками в вертикальной части.

Дизайн решетки радиатора новой Vesta у каждой версии разный. В стандартных исполнениях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип Lada.

Задний бампер выполнен в другом дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы.

Габаритная длина седана Lada Vesta и Vesta Cross благодаря новому обвесу увеличилась с 4410 до 4440 мм, универсал прибавил с 4424 до 4445 мм. Высота модели изменилась незначительно - в пределах нескольких миллиметров.

"Новое поколение"

АвтоВАЗ называет эту Vesta "новым поколением", хотя понятно, что это автомобиль, который подвергся глубокой модернизации.

Обновленная модель базируется на той же платформе, а линейка силовых агрегатов осталась прежней: в нее входят бензиновые двигатели мощностью 106 и 122 л.с., агрегатируемые МКП, а также мотор на 113 л.с., работающий в паре с вариатором.

Новая мультимедиа и опции

Фото: www.vk.com/club188649544

Хоть АвтоВАЗ и не стал рассказывать об всем - салон автомобиля не был рассекречен, но благодаря шпионским фото и инсайдерской информации мы знаем, что новая Vesta обзаведется совершенно новым интерьером - применят полностью другие переднюю панель и дверные карты, появится крупный планшетный дисплей медиасистемы, цифровой щиток приборов.

Появились новые системы безопасности, в том числе дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью комплекса безопасной парковки и контроля "слепых" зон в движении.

Версии остаются такими же

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Сейчас с конвейера завода одновременно начали сходить модели в кузове седан, универсал и SW Cross. Чуть позже появятся версии CNG и Vesta Sport. Последняя, скорее всего, уже в 2023 году. "Заряженный" универсал АвтоВАЗ пока не подтверждает. Но это, конечно, не означает, что его в итоге не будет.

Цены повысятся

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Цены на дорестайлинговую Lada Vesta начинаются от 862 900 рублей, ясно, что обновленный автомобиль точно не подешевеет. Ожидается, что базовая стоимость машины не будет превышать 1 млн рублей - как обычно, за новые опции придется заплатить клиенту. Напомним, что АвтоВАЗ постоянно повышает цены на свои модели. Например, с 1 марта Lada опять подорожают.