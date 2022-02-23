Премьер Украины назвал невозможным отказ от вступления в НАТО

Премьер Украины Денис Шмыгарь заявил о невозможности выполнить требования президента России Владимира Путина о признании Крыма и отказе от вступления в НАТО.

"Для независимой Украины это невозможно", - сказал глава украинского правительства в эфире телеканала ICTV.

Ранее президент РФ назвал самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО лучшим решением для Киева. Он также отметил, что отказ киевских властей от вступления в альянс будет, по сути, соблюдением нейтралитета.

В понедельник Путин подписал указы о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Государственная Дума и Совет Федерации единогласно поддержали данное решение. Западные страны и США начали вводить санкции против лиц, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.