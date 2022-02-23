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Рубрика: Власть

Военный эксперт Владислав Шурыгин: Организуя провокации в Донбассе, Украина играет с огнем

Текст: Юрий Гаврилов
В случае эскалации напряженности в Донбассе к защите ДНР и ЛНР могут быть привлечены Вооруженные силы России, все юридические основания для этого теперь есть. О том, когда и как они могут быть использованы, рассказал "РГ" военный эксперт.

Владислав Шурыгин, член Изборского клуба:

- Санкционированное Советом Федерации России применение наших Вооруженных сил за рубежом (читай - в Донбассе), безусловно, отразится на обстановке там. Более того, уже отразилось. То, что сейчас делает на линии соприкосновения Украина, делается, скажем так, с большим испугом. По крайней мере, уже нет той наглости, борзоты и куража, которые еще неделю назад проявляли украинские военные.

В то же время это не может остановить насилие как таковое. Украина сейчас не способна отказаться от применения военной силы на Донбассе. К этому Киев в том числе подталкивает внутренняя обстановка в стране, где радикалы требуют от Зеленского жесткой реакции на признание независимости ДНР и ЛНР. Поэтому украинские военные попытаются сосредоточиться на тактике "выжженной земли". Делают так, чтобы, как они считают, у захватчиков под ногами горела земля. Для этого у них все средства хороши, в том числе террористические и диверсионные акты.

Цель таких действий понятна. С одной стороны, Киев не хочет, чтобы все это переросло в большое военное противостояние с Россией. А с другой - стремится наносить чувствительные "уколы". Насколько это получится, вопрос открытый. Но Украина, безусловно, сейчас боится спровоцировать Россию на серьезные ответные действия. Последние четыре дня подтвердили, что никто на Западе за нее "вписываться" не станет и прямой военной помощи Киеву не окажет. В лучшем случае украинцы получат очередную партию вооружения и боеприпасов, а дальше им придется разбираться самим.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
Киеву уже не удастся вернуть Донбасс военной силой

Дальнейшее накачивание Украины оружием, на мой взгляд, кардинально ситуацию не поменяет. С появлением, скажем так, на шашечной доске шахматного ферзя изменятся все правила игры. Когда ВСУ противостояли армии республик Донбасса, такое оружие имело значение. Но если в дело вступит российская армия, которая имеет "длинную руку" в виде тех же огромных Воздушно-космических сил, способных дотянуться до любой точки Украины, весь этой западный арсенал потеряет серьезное значение. В тактическом плане он в определенной ситуации может на поле боя создать украинцам какие-то преференции. Но не более того. В оперативном и тем более стратегическом плане это оружие погоду не сделает.

Чего добивается Украина своими провокациями на Донбассе? На мой взгляд, Киев заинтересован или, скорее, используется Западом для дальнейших хорошо продуманных действий. Очевидно, что там не собираются "хором" вводить против России сразу все санкции. Чтобы был применен весь пакет, нужна серия "казус белли" - поводов для войны. Поэтому Украину вынуждают балансировать в рамках дилеммы - надо спровоцировать Россию на применение военной силы. Но спровоцировать без больших последствий для Киева.

Это игра с огнем. Я, например, очень жестко оцениваю ситуацию с определением границ ЛНР и ДНР. Если они останутся по линии соприкосновения сторон, это чревато непрерывным кровотечением. Оставлять ВСУ на дальности стрельбы 4 километров от центра Донецка, значит, на мой взгляд, совершить катастрофическую ошибку.

Не сомневаюсь, что как только Украина превысит в Донбассе, цинично выражаясь, "норму насилия", будет проведена совместная с республиками операция по принуждению Киева к миру. В результате границы ДНР и ЛНР будут отодвинуты до административных границ Донецкой и Луганской областей.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Обострение ситуации в Донбассе РГ-Фото

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