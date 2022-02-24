Распоряжение губернатора Амурской области от 18 февраля 2022 года № 35-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2022 № 21-р) следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"на проведение культурно-зрелищных мероприятий (за исключением мероприятий, проводимых передвижными цирками (шапито), передвижными зоопарками, зверинцами), досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий,; мероприятий, организуемых государственными и муниципальными органами, с возможным очным одновременным количеством посетителей не более 75 % от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции;";

б) абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

2) пункты 42-45 признать утратившими силу;

3) пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, в возрасте старше 60 лет, не имеющим сертификата (справки (для лиц, которые проходят военную службу) о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о получении однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на бумажном носителе либо в форме QR-кода, полученного на Едином портале государственных и муниципальных услуг, либо справки (QR-кода), подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦР-исследование), полученной не ранее чем за 48 часов, либо справки, сертификата (QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад (далее соответственно - сертификат (QR-код) о вакцинации, справка (QR-код) об отсутствии заболевания, справка (QR-код) о перенесении заболевания), соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.";

4) приложения № 4 - № 6 к распоряжению признать утратившими силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 21.02.2022.

В.А.Орлов







