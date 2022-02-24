Игорь Коротченко: Главная задача - сделать Украину нейтральной внеблоковой страной

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", рассказал об основных задачах российской специальной военной операции в Донбассе и средствах, которые используются в ее ходе.

- Задача ближайших часов военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины - лишить ее генштаб возможности централизованного управления войсками. Далее - выведение из строя военной аэродромной сети, уничтожение позиций средств ПВО и оперативно-тактических ракет. Соответственно, решается задача достижения полного господства в воздухе.

Логика таких действий понятна, оправдана и абсолютно четко выверена. В данных условиях достаточно проблематично говорить, что украинская армия сможет оказывать организованное, упорное и длительное сопротивление.

Теперь что касается средств, используемых нашими военными. В ходе боевой операции в Сирии они отработали весь арсенал обычных средств дистанционного поражения противника. Ими сейчас и наносят удары. Можно предположить, что в ход пущены крылатые ракеты "Калибр", оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Плюс ударные беспилотники и другие высокоточные средства поражения. Это исключает какой бы то ни было негативный эффект для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Украины. Но обеспечивает высокоточное, я бы сказал, хирургическое поражение прежде всего ее военных объектов. Это то, что касается первоначальных целей операции.

Затем, очевидно, если будет принято соответствующее решение, российские подразделения начнут движение вперед с целью блокирования и разоружения группировок украинских войск. Им будет предложено сдать оружие и без всяких проблем отправиться по домам.

Что касается конечных рубежей, завершения операции, мы пока не можем говорить о них уверенно. Но с политической точки зрения целесообразно, наверное, установление российского военного контроля над восточной и юго-восточной Украиной с выходом на Приднестровье. Будет ли линия разграничения проходить по Днепру или пойдет дальше на запад, будет решаться, исходя из политической и военной целесообразности.

Зеленский сегодня для России - не более чем простой гражданин Украины, а отнюдь не ее президент. Совершенно очевидно, что для России он - военный преступник со всеми вытекающими для него последствиями. Возможно, уже в ближайшие часы Зеленский будет эвакуирован в одну из европейских столиц. Может быть, в Варшаву, Вильнюс или Лондон. Для нас он теперь будет иметь политический статус примерно такой же, как у беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Думаю, что НАТО и США не станут влезать в военную авантюру на Украине. Об этом уже четко заявил американский президент Байден, для которого главным приоритетом на этом направлении является безопасность Литвы, Латвии и Эстонии. Туда уже вводят дополнительные контингенты войск. Сказано, что за Украину американская армия воевать не будет. Наш президент в своем заявлении послал достаточно жесткий месседж тем, кто попытается силовым путем воспрепятствовать российской военной операции. Учитывая ядерный статус РФ, думаю, этот сигнал принят везде. Никто дергаться не будет.

Понятно, что нас ждут достаточно жесткие экономические, финансовые, политические санкции. Но, принимая решение о проведении этой операции, российское политическое руководство наверняка заранее готовилось к ним, думало о нейтрализации негативных последствий для нашей экономики.

Можно сказать, что наступает новая геополитическая реальность, фактически новая историческая эпоха. Задача - сделать Украину нейтральной внеблоковой денацифицированной страной, гарантом государственности которой теперь будет Российская Федерация. В перспективе это может открыть окно для какого-то диалога с Западом, выработки новых механизмов обеспечения безопасности в Европе и в целом мировой стратегической стабильности. Рано или поздно, думаю, Западу придется смириться с новой геополитической реальностью и понять необратимость этих процессов.