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Мэтт Ривз подтвердил переговоры о втором "Бэтмене"

Новости
    24.02.2022, 11:29
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Мэтт Ривз во время пресс-тура подтвердил, что уже ведутся разговоры о втором фильме "Бэтмен".

"Мы уже делаем кое-что для HBO Max, делаем шоу "Пингвин" с Колином, которое будет очень крутым, и еще кое-что, но мы уже начали говорить о другом фильме. Сейчас нужно выпустить в мир первый фильм", - сказал режиссер во время интервью Film UK.

Ранее Роберт Паттинсон поделился своим видением антигероев в сиквеле - он хотел бы, чтобы Бэтмен вступил в противостояние с "Судом Сов" и Календарным человеком.

Фильм выходит в России 2 марта. Известно, что он будет длиться без малого три часа.

Спин-офф фильма, сериал о Пингвине в исполнении Колина Фаррелла находится в разработке. В фильме "Бэтмен возвращается" его играл Дэнни Де Вито.

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