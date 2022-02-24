Мэтт Ривз подтвердил переговоры о втором "Бэтмене"

Режиссер Мэтт Ривз во время пресс-тура подтвердил, что уже ведутся разговоры о втором фильме "Бэтмен".

So Matt is already planning out the sequel for #TheBatman pic.twitter.com/22pkbxh89p — VENGEANCE🦇 (@Bat_Source) February 23, 2022

"Мы уже делаем кое-что для HBO Max, делаем шоу "Пингвин" с Колином, которое будет очень крутым, и еще кое-что, но мы уже начали говорить о другом фильме. Сейчас нужно выпустить в мир первый фильм", - сказал режиссер во время интервью Film UK.

Ранее Роберт Паттинсон поделился своим видением антигероев в сиквеле - он хотел бы, чтобы Бэтмен вступил в противостояние с "Судом Сов" и Календарным человеком.

Фильм выходит в России 2 марта. Известно, что он будет длиться без малого три часа.

Спин-офф фильма, сериал о Пингвине в исполнении Колина Фаррелла находится в разработке. В фильме "Бэтмен возвращается" его играл Дэнни Де Вито.