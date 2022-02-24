Нефть Brent подорожала до 102 долларов впервые с сентября 2014 года

Стоимость североморской смеси нефти марки Brent на торгах утром 24 февраля подскочила с 98 до 102 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки ICE. Апрельский фьючерс после достижения уровня сентября 2014 года продолжает расти в цене.

Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации в Донбассе, о которой объявил президент России Владимир Путин рано утром в своем телеобращении. Реакция рынков оказалась закономерной: о готовности нефтяных цен преодолеть восьмилетний рубеж в 100 долларов в течение последних нескольких дней говорили в том числе в международном рейтинговом агентстве Fitch.

Также на фоне произошедшего курс доллара на Московской бирже поднялся до максимума последних шести лет - 84 рублей, курс евро превысил 95 рублей, российский рынок акций упал более чем на 11%.