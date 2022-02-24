Пискарев: Россия не воюет с мирными жителями на Украине

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал специальную военную операцию на Донбассе. Он подчеркнул, что украинский народ - братский для РФ, а в том, что случилось, виноват поощряемый и вооружаемый из-за рубежа киевский режим.

"Это вынужденная, но необходимая мера, полностью соответствующая международному праву, - заявил политик о спецоперации. - В Донецкой и Луганской народных республиках живут наши граждане, соотечественники, против которых уже восемь лет Украиной ведется фактически карательная операция".

Он напомнил, что все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились - Киев не сделал ничего для выполнения Минских соглашений. При этом люди, в том числе дети и старики, продолжали гибнуть под обстрелами. "Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает!" - заверил депутат.

Парламентарий особо подчеркнул, что Россия не воюет с мирным населением Украины, братским народом, с которых россиян связывает общая история, культура, вера.

"То, что сегодня происходит, это не оккупация Украины, а денацификация и демилитаризация, освобождение от террора, развязанного последышами Гитлера и Бандеры", - отметил Пискарев, добавив, что считает киевский режим фашистским. И, наконец, это защита Отечества от очевидных военных угроз, резюмировал он.

Что касается санкций, то Россия их не боится, и их ввели бы все равно, добавил политик. "Потому что ничего другого Запад не умеет. Остановить развитие России, задушив ее санкциями, - вот их главная цель, - отметил Пискарев. - Прорвемся! Россия умеет сосредотачиваться и побеждать, что не раз доказывала в своей истории".

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул он, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.