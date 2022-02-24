Осуждены участники ограбления и убийства экс-директора "Ростсельмаша"

Две жизни за 350 тысяч рублей

События, случившиеся 19 июля 2020 года в тихом доме на окраине села Новомаргаритово, шокировали всю область. Здесь мирно пребывал на заслуженном многими годами на посту директора настоящего феномена отечественной индустрии завода "Ростсельмаш" Юрий Александрович Песков. Ему исполнилось 85 лет, своей квартире-офисе на улице Пушкинской он предпочитал жизнь на земле в маленьком селе на берегу Таганрогского залива. Жил в своем доме-усадьбе вместе с преданной сестрой Аллой. Увлекался розами, которые вымахали у него в человеческий рост, а дорожку, ведущую от дома к заливу, называл аллеей имени Ростсельмаша, чем-то неуловимо напоминающую когда-то шумную и веселую проходную главного ростовского завода.

Пенсионерская жизнь размеренная и аккуратно, Юрий Александрович по привычке вставал рано, вышел с зарей во двор, прошел в летнюю кухню. Тут его и поджидали злоумышленники. Евгений Кизименко - спортсмен-кикбоксер - нанес удар кулаком в лицо. Оглушив беззащитного человека, мужчины обклеили по рукам и ногам скотчем, побежали в дом. Там напали на сестру Юрия Александровича, крепко замотали липкой лентой, сунули в рот кляп из тряпки. Ничего особенного в доме на нашли - 100 тысяч рублей наличности, медали, коллекция недорогих подарочных часов, ручка с золотым пером, цепочка с крестиком да пара запонок - сумма награбленного едва набралась до 359 тысяч рублей. Сейф открыть не смогли, вернулись за кодом к хозяину. Стали избивать, но старик не сдался. Все свои сбережения Песков отдал на лечение своей жены Тамары, с которой прожил вместе 47 лет, но так и не смог спасти.

Соседка по улице, обеспокоенная тем, что хозяева дома напротив, вопреки обыкновению, с утра не появляются в своем дворе, забила тревогу. Прибывшие полицейские обнаружили в особняке тело Аллы, а самого хозяина нашли в летней кухне, избитого и измученного. Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Несколько месяцев Пескова выхаживали врачи. 31 декабря 2020 года он умер в своей квартире на Пушкинской.

В доме были похищены вещи, в частности, именные часы с гравировкой, подаренные Юрию Пескову. В маленьком селе не составило труда вычислить заезжую машину; подозреваемые были объявлены розыск, и уже через день автомобиль был задержан под Петербургом. В багажнике лежало награбленное, и среди вещей - неоспоримая улика: именные часы.

"Хотели только обездвижить"

… На судебном заседании все трое сидели, низко опустив головы - возможно, просто прятали лица от людей. Два брата Кизименко рядом; Андрей Корбут дистанцировался от них и в прямом, и в юридическом смысле. "У меня не было умысла никого убивать, - скажет он в прениях. - Я вообще в момент разбоя находится более чем в ста метрах от места событий, а разбой не может быть признан, если лицо не принимало в нем непосредственного участия". Действительно, последний сидел в автомобиле, готовый подхватить сообщников с награбленным. Стоит отметить, что именно Корбут, по версии следствия, был организатором не только этого, но и еще одного ограбления, в мае 2020 года в городе Великие Луки, где троица ограбила бизнесмена Каракаева и его сына.

Согласно версии следствия, "подсудимый Корбут А.А. подыскал лиц-подсудимых Кизименко С.А. и Кизименко Е.А., вошедших в состав организованной преступной группы, с которыми его связывали доверительные, родственные отношения, корыстные мотивы, что позволило четко распределить роли участников организованной группы и точно исполнять его указания, касающиеся совершения планируемых разбойных нападений на граждан", сообщается в пресс-релизе суда.

Главная просьба адвокатов подсудимых - переквалифицировать инкриминируемые 105 и 111 статьи на более мягкие - грабеж и разбой. Прокурор выступила за пожизненное заключение, поскольку причинен невосполнимый вред пострадавшим, сопряженный с физической болью и страданием. Опрошенный в судебном заседании эксперт дал исчерпывающие пояснения о причинно-следственной связи нанесенных телесных повреждений и смертью потерпевших, что подтверждает правильность обвинения.

В прениях вызвался выступить сам подсудимый Евгений Казименко, хотя последнее слово было еще впереди. Он зачитал текст, суть которого заключалась в том, что мужчина признает, что совершил разбойное нападение, но сделал это по своей безалаберности, и целью нападения было лишь напугать и ограбить пожилых людей, умысла убивать их не было, но все вышло из-под контроля. Ничего не имеет против нахождения под стражей и лишения свободы, но просит учесть, что активно сотрудничал со следствием, испытывает глубокое сожаление и раскаяние, пересмотрел свою жизнь, встал на путь исправления и хочет принести еще пользу обществу, жене и сыну и своим родителям.

Адвокат Евгения также упирал на то, что никто убивать не собирался - иначе разве бы они взяли с собой только скотч и большую сумку. И подсужимый даже якобы возвращался в дом, чтобы убедиться, что избитые старики живы. И нос у женщины был открыт для дыхания, хотя вся голова была обмотана скотчем. И сам Песков умер лишь спустя шесть месяцев после нападения - еще неизвестно по какой причине. "Все действия обвиняемых были направлены на обездвиживание потерпевших, чтобы не позвали на помощь…Не могли предвидеть, что человек умрет из-за связывания, могли бы убить более простым способом, если бы это было целью", - заявлял юрист.

Еще они уповали на явку с повинной как смягчающее вину обстоятельство. Но разве можно считать повинной задержание по полицейской ориентировке?

"Все имело бы смысл, если бы потерпевшие были живы", - сказала представитель потерпевшей стороны адвокат Елена Важинская.

"Не могу видеть расхлябанность, бездельников не терплю"

Песков руководил ростовским комбайновым объединением почти 20 лет - с 1978 по 1996 год. Именно при нем был создан самый первый отечественный комбайн "Дон", бренд эпохи Занимал должность заместителя министра тракторного и сельхозмашиностроения СССР, два раза избирался депутатом Верховного совета РСФСР. Герой Социалистического труда. Лауреат Государственной премии России в области науки и техники. Именно он создал империю Ростсельмаша - со своими домами, бесплатным жильем для рабочих, профилакториями, ему одному удалось за семь лет открыть 50 детских садов. "Каждый цех, имевший численность больше 500 человек, строил детский сад. И за четыре года мы сняли проблему детсадов. В 20 из них были плавательные бассейны. Сегодня мне непонятно, почему у нас в России такой дефицит мест в детских садах", - рассказывал Юрий Александрович в интервью "РГ" в 2012 году.

Биография Пескова - это биография советского парнишки, привыкшего работать. Мечтал стать летчиком. В 1954 году после окончания спецшколы поступил в летное училище. Уже имел собственный налет часов, и вдруг неудачный прыжок с парашютом. Получил травму. Вернулся в Ростов и начал с нуля. Пошел устраиваться на завод. На "Ростсельмаше" сказали: инвалиды нам не нужны. Так попал на радиаторный завод, где работали родители, и проработал там семь лет. Начинал с ученика токаря и освоил все станки. Закончил институт. Как-то на футболе встретил однокурсника Михаила Галилова, ставшего главным инженером "Ростсельмаша". Он взял на завод. Это было 30 июля 1962 года. Так записано в трудовой книжке. И никаких записей об увольнениях и приеме на работу в ней больше не появилось.

Из интервью: "Юрий Песков: Я жесткий. Не могу видеть расхлябанность, бездельников не терплю. За несдержанность характера получал выговоры. В пылу мог и крепкое слово рубануть, и по столу грохнуть так, что ножки ломались. Брал всю ответственность на себя. И поэтому, когда подписывал приказ, требовал жесточайшего его выполнения. Не зависимо ни от чего. За это меня называли Фантомасом, Генералом, Батей. Но уважали".

Юрий Александрович собирался жить долго. Последние годы исповедовал принципы здорового образа жизни. Свежий воздух, ходьба не меньше шести километров, а лучше десять, полностью отказался от мясных бульонов, конфет и сахара и всего, где есть дрожжи. Зато килограмм-полтора яблок в день, свежая рыба, исключительно ржаной хлеб и хороший коньяк. "Это мне еще бывший министр здравоохранения Чазов посоветовал", - рассказывал он.

... "Я шел каждый день на завод, как на войну, дневал и ночевал с ним... Когда-то Тимирязев сказал, что человечество за тысячелетия своего существования не смогло изобрести ничего лучшего, чем запах свежеиспеченного хлеба. То, что я посвятил всю свою жизнь этому хлебу, наполняет ее смыслом", - считал Песков.