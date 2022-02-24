Уровень культуры водителей и пешеходов надо повышать одновременно

Благодаря усилиям властей всех уровней, оптимизации городской среды и совершенствованию законодательства в последние годы неуклонно снижается количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших в них граждан. Так, по статистике ГИБДД в 2010 году произошло почти 200 тысяч ДТП, в которых погибло 26,5 тысячи человек и пострадало более 250 тысяч. В 2020 году цифры таковы: 145 тысяч, 16,1 тысячи и 183 тысячи соответственно. Прогресс тем более очевиден, если учесть, что за десять лет число автомобилей на наших дорогах выросло на 17 миллионов единиц. Данные за 2021 год пока не обнародованы, но по итогам 9 месяцев положительная динамика продолжается: 121,6 тысячи ДТП, 10,5 тысячи летальных исходов, 96,3 тысячи раненых.

Однако когда речь идет о жизни и здоровье людей, любые цифры больше нуля в графе "ранено" и "погибло" все равно неприемлемы. Как в современных условиях минимизировать количество аварий на дорогах? Этим вопросом задался автор известного проекта " 20 идей по развитию России " Дмитрий Давыдов.

Согласно статистике, "по вине" технических неисправностей ТС происходит всего менее одного процента ЧП, все остальные происшествия на трассах и улицах - это вопрос соблюдения правил дорожного движения. А значит, необходимо создать такие условия водителям и пешеходам, чтобы и тем и другим было выгодно соблюдать их и культурно вести себя на дороге.

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На своем портале 20idei.ru Дмитрий Давыдов выделяет несколько острых проблем, требующих оперативного вмешательства. И самой главной из них остается - увы! - пресловутая пьяная езда. Вспомним хотя бы резонансный случай 2020 года с известным актером, севшим за руль после обильного банкета. По данным ГИБДД, в том же 2020 году с участием нетрезвых водителей было совершено 18,6 тысячи ДТП, погибло 4,4 тысячи человек (почти треть от всех смертей на дорогах), 24,8 тысячи получили травмы. С 1 июля 2021 года в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за нетрезвую езду: за повторное нарушение, даже не попадая в ДТП, водитель может угодить за решетку на три года. И хотя за 9 месяцев 2021 года число "пьяных" ДТП и пострадавших в них несколько снизилось (10,8 тысячи ДТП, 2,3 тысячи летальных исходов и 14,5 тысячи раненых), но все равно остается критичным.

"Огромное количество случаев позволяет сделать вывод, что действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором", - делает вывод Дмитрий Давыдов.

И предлагает: помимо радикального увеличения суммы штрафа, сроков лишения прав и административного ареста за пьяную езду и передачу управления автомобилем нетрезвому водителю - привлекать к ответственности и пассажиров машины, управляемой пьяным водителем. С точки зрения морали и этики, считает автор проекта, такой шаг вполне оправдан, ибо, сев в один автомобиль с пьяным водителем, они, как минимум, не осуждают его поступок, а в случае ДТП становятся соучастниками преступления.

Предлагаемые меры сократят число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не боится садиться пьяным за руль. Ведь за рубежом такая практика уже принесла свои плоды. Например, в Японии, помимо "драконовских" штрафов для нетрезвых водителей, санкции распространяются на всех участников нетрезвой поездки. В результате уровень смертности в ДТП с употреблявшими алкоголь там в 5-6 раз меньше, чем в России.

"Согласие пассажира на поездку с водителем, находящимся в состоянии опьянения, должно образовывать самостоятельный состав правонарушения, поскольку беспечное поведение пассажира в конечном счете может обернуться трагедией", - соглашается адвокат Бюро адвокатов "Де юре" Константин Гуревич. Кстати, для федерального проекта "Трезвая Россия" специалисты упомянутого бюро уже подготовили два законопроекта, предусматривающие административную и уголовную ответственность для таких пассажиров. Последняя им грозит, если "пьяное" ДТП повлечет тяжкий вред здоровью или смерть человека.

Сотрудник ГИБДД во время проверки водителя автомобиля во время рейда "Нетрезвый водитель". Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Другое предложение Дмитрия Давыдова касается некоторых ограничений для начинающих водителей, по вине которых, как подсчитали в ГИБДД, создается около трети аварийных ситуаций на дорогах. И хотя пять лет назад для "молодых" шоферов правила уже были ужесточены, очевидно, что для снижения аварийности принятых мер недостаточно. Все мы помним дикий случай, как 18-летняя девушка со стажем вождения менее года на пешеходном переходе в Солнцево, даже не пытаясь затормозить, сбила троих детей, двое из которых позже скончались. Поэтому автор "20 идей" предлагает, в частности, для начинающих водителей снизить норму допустимого содержания алкоголя в крови до 0,15 г/литр, вместо нынешних 0,3 г/литр, ввести порог разрешенной максимальной скорости: 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на всех остальных дорогах вне населенных пунктов (стандартное ограничение 110 км/ч и 90 км/ч соответственно). А в случае серьезных нарушений, помимо штрафа, направлять водителя на курс переподготовки, приостанавливая на это время действие водительского удостоверения.

За рубежом подобная практика в отношении молодых водителей, как утверждает Дмитрий Давыдов, себя оправдывает. Но приживется ли она у нас в России? "Определенные ограничения для водителей со стажем менее двух лет положительно влияют на безопасность движения и являются мировой практикой. В частности, в Австралии для начинающих водителей аналогом нашего знака "!" является "P" ("рrobationary", то есть "испытательный срок"), и для них предусмотрено движение со скоростью на 10 км/ч меньше от максимально разрешенной на дороге", - рассказал Константин Гуревич.

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"Это очень полезная инициатива, - соглашается партнер коллегии адвокатов "Джей Энд Эс Лигал Каунселз Энд Трастиз" Константин Ерохин. - Ее можно дополнить, например, обязанностью проводить за рулем не более 3-х часов подряд в течение первого года вождения, наличием видеофиксации или информирования водителя, промежуточным контролем со стороны ГИБДД в первый год вождения".

Стремясь планомерно снижать аварийность и травматизм на дорогах, власти должны обратить внимание и на риски, которые водитель создает себе сам, считает Дмитрий Давыдов.

К ним автор относит, в частности, употребление за рулем еды и напитков, вождение в неудобной обуви и т.д. Согласно прошлогоднему опросу ГИБДД, почти половина водителей регулярно отвлекается от дороги, и в 3 процентах случаев это приводит к авариям. Современное законодательство позволяет наказать водителя только за разговор по телефону без устройства hands free, хотя соскользнувший с ноги шлепанец или упавший на пол окурок способен создать водителю не меньше проблем.

Учитывая позитивный опыт стран Европы, автор "20 идей" предлагает установить в России административную ответственность за вождение в опасной обуви (шлепанцы, тапочки, валенки, обувь на высоких каблуках и т.д.) или босиком; прием пищи и нанесение макияжа во время вождения; использование наушников во время вождения. Эксперты поддерживают эту идею. "Еда и питье за рулем однозначно отвлекают от дороги. Есть при управлении автомобилем точно нельзя. В отношении напитков можно рассмотреть исключение в случае использования безопасной тары, снижающей риск обжечься кипятком, однако, и в этом случае пить лучше в припаркованном автомобиле, так как водитель все время должен быть сконцентрирован на дороге", - прокомментировал инициативу ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. "Если законодатель дополнит ПДД запретом на курение, питье и еду, как в свое время запретил пользоваться телефоном без устройств hands free - это будет логично", - добавляет Константин Гуревич.

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Разумеется, в основе любого ДТП лежит нарушение правил дорожного движения. Несмотря на то, что система наказаний за нарушения постоянно совершенствуется, у участников дорожного движения, видимо, недостаточно мотивации, чтобы соблюдать правила. И Дмитрий Давыдов уверен, что введение штрафных баллов за допущенные нарушения (по аналогии с действующими в свое время проколами талона) ее повысят. По крайней мере, в зарубежных странах - в частности, в Испании - такая система себя оправдывает в полной мере: за 20 лет смертность на дорогах там снизилась в 4 раза.

В России же самой распространенной санкцией для многих нарушений ПДД является штраф. И увеличение штрафов - мера хотя и действенная, но недостаточная, и только на нее полагаться не стоит. "Для злостных нарушителей штрафы чаще всего являются своего рода индульгенцией, либо просто статьей расходов, которую включают в один ряд с затратами на автомобильное топливо или техническое обслуживание", - подтверждает руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

В 2021 году в РФ ужесточены наказания за повторяющиеся грубые нарушения ПДД. Но не надо забывать, пишет Дмитрий Давыдов, что и "мелкие" нарушения могут нести в себе огромный риск для безопасности. Например, всего за 500 рублей сейчас хоть каждый день можно "купить" себе возможность проехать по городу со скоростью 99 км/ч вместо 60. Но если за несколько таких нарушений в год водитель сможет лишиться прав, он крепко подумает, стоит ли бездумно давить на газ. Поэтому введение штрафных баллов будет оправдано.

Предлагаемая система введения довольно проста. За мелкое нарушение (например, бибикнул в неположенном месте) допустим плюс 1 балл, за проезд на красный - плюс 8. Набрал 15 очков - лишение прав и переэкзаменовка. Параллельно за безаварийную езду предлагается увеличивать кредит баллов.

"Считаю, что необходимо не только вводить "накопительную" систему штрафных баллов, но и значительно увеличивать их размеры", - соглашается с Дмитрием Давыдовым юрист компании Familylaw63 Екатерина Курганова. "Идея со штрафными баллами отличная, она проверена годами в зарубежных странах, но в нынешних условиях в России, на мой взгляд, очень сложно реализуемая, - добавляет руководитель юридической практики PravoNext Екатерина Кузнецова, - поскольку у нас наблюдается отсутствие какого-либо контроля за соблюдением водителями запрета на езду в случае лишения их права управления автомобилем. И сотрудники ГИБДД в этом не виноваты. В результате многолетних оптимизаций оперативный штат сотрудников сократился настолько, что контролировать "лишенцев" просто некому".

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Еще одна актуальная проблема, требующая решения - пользование смартфонами всеми участниками дорожного движения: водителями, велосипедистами, пешеходами и пользователями средств индивидуальной мобильности (самокаты, ролики, гироскутеры и т.д.). Решение здесь может быть только одно, уверен Дмитрий Давыдов: сел за руль, вышел (выехал) на дорогу или тротуар - смартфон в карман! Пару лет назад китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрестка, чем люди без смартфона.

И не случайно в самом Китае, а также в Литве, США и многих других странах введены довольно ощутимые штрафы для пешеходов и велосипедистов, пользующихся смартфонами во время движения. Настала очередь внедрить аналогичные меры и в России, считает автор "20 идей", поскольку у нас остается стабильно высоким число случаев наезда на пешеходов (в том числе и по вине самих беспечных пешеходов) и аварий с участием велосипедистов и "самокатчиков". Штраф за пользование электронными гаджетами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других средств индивидуальной мобильности (СИМ) внесет свой вклад в снижение смертности и травматизма на дорогах, поскольку люди будут меньше отвлекаться на разговоры, эсэмэски, соцсети и подкасты, находясь на тротуарах и проезжей части. А собранные с нарушителей штрафы можно направить на обустройство безопасных пешеходных переходов и инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах.

По статистике, причиной пятой части тяжелых ДТП является утомление водителя или сон за рулем. В середине января этого года в Приморском крае на загородной трассе под колесами автомобиля, водитель которого уснул за рулем и съехал на обочину, погибла 14-летняя девочка. Вспомним безвременно ушедших певца Виктора Цоя и актера Александра Дедюшко вместе с женой и сыном. При "сонных" ДТП существенно чаще фиксируются смертельные исходы и тяжелые травмы, потому что уснувший водитель не способен снизить скорость или уклониться от препятствия. Как предупредить сон за рулем? По мнению автоэксперта Юрия Гейко, выход только один: захотел спать - припаркуйся и поспи хотя бы полчасика. Другой вопрос: как "поймать" тот момент, когда утомленный водитель уже потерял концентрацию, но сам этого еще не понял?

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Эту проблему штрафами не решить: здесь на помощь должны прийти технические средства. Их несколько. Так, технология DDAW предупредит водителя о сонливости и нарушении внимания, подав визуальный и звуковой сигнал. Система LDWS сообщит шоферу о выезде из полосы движения без включенного "поворотника". А система экстренного торможения AEBS автоматически применит торможение, если водитель не реагирует на сигнал о приближающемся препятствии. Эти технологии признаны на международном уровне решающими в борьбе со смертностью на дорогах из-за утомления и сна за рулем. И со второй половины нынешнего года в Евросоюзе новые автомобили без таких систем безопасности запрещено вводить в эксплуатацию. А с июля 2024 года в ЕС их перестанут регистрировать. Есть и российские инновации в этой сфере. Например, интеллектуальная система оценки состояния водителя, построенная на принципах нейросетевой аналитики. Специальная камера беспрерывно сканирует внешний вид водителя, анализируя определенные точки на лице. Если система замечает признаки усталости - скажем, частую зевоту - она подаст звуковой сигнал. Также электроника отреагирует на отведенный от дороги взгляд, поднесенную к губам сигарету или на используемый для разговора телефон. Сообщения о каждом нарушении техники безопасности мгновенно отправляются в облачный сервис вместе с фото-видеоматериалами. Это, по мнению разработчиков, может дисциплинировать водителя. По словам управляющего партнера ГК "МОНТРАНС" Станислава Емельянова, подобные системы контроля и помощи водителю должны устанавливаться сразу на конвейере.

По мнению Дмитрия Давыдова, России необходим закон об обязательной экипировке ТС системами, защищающими водителя в состоянии утомления. И после переходного периода в два года необходимо запретить постановку на учет новых автомобилей без таких устройств. А через три года после издания закона можно запретить эксплуатацию грузовиков и автобусов дальнего следования, если они не оборудованы системами, подобными LDWS и AEBS.

"Со временем новые автомобили, оборудованные современной системой безопасности, постепенно будут вытеснять старые, и крупногабаритный коммерческий транспорт будет создавать меньше угроз на трассах страны. По мере обновления автопарка, количество ДТП по причине потери контроля в управлении транспортным средством будет сокращаться", - уверен автор "20 идей".

Он надеется, что его предложения по улучшению ситуации с безопасностью движения будут услышаны российским властями и приняты к рассмотрению.