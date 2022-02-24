Указ главы Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2022 года № 2305 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 18 февраля 2022 г. № 14-00-03/20-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;

2) в подпункте 2 пункта 19 цифры "50" заменить цифрами "30".

2. Внести в пункт 2.1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.1. Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении медицинского сертификата (сертификата) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", или справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - отрицательный ПЦР-тест), полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность:";

2) абзац шестой подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"Допуск детей в возрасте до 18 лет в организации, указанные в настоящем пункте, за исключением библиотек, организаций дополнительного образования, творческих студий и иных организаций для досуга детей, осуществляется только при сопровождении взрослых, предъявивших медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо справку о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность.".

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

"5) соблюдать требование о предъявлении медицинского сертификата (сертификата) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", справки о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - отрицательный ПЦР-тест), полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность, в случаях, предусмотренных правовыми актами Г лавы Республики Саха (Якутия).";

2) в пункте 2.6 слова "сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемые QR-кодом, полученные" заменить словами "медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, полученным";

3) в пункте 3.7 слова "сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" заменить словами "медицинского сертификата (сертификата) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

4. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. № 2277 "О дополнительных ограничительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе "город Якутск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "каждый понедельник или вторник (до особого распоряжения) обеспечить дезинфекцию с закрытием по графику, утвержденному Окружной администрацией городского округа "город Якутск"," словами "обеспечить ежедневную дезинфекцию".

5. Настоящий Указ вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







