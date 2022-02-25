ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам

Банк России и правительство РФ намерены оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных государств. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ.

В сообщении говорится, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Регулятор оценивает разработанные планы как адекватные сложившейся ситуации.

После начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР США ввели санкции против ряда российских банков - "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "Открытие", "Совкомбанка" и "Новикомбанка".

Ранее "РГ" сообщала, что Банк России объявил о масштабной поддержке российского финансового рынка на фоне снижения курса рубля и российских фондовых индексов. Не исключены и новые решения. Правительство в свою очередь поспособствует стабильности бизнеса попавших под санкции предприятий - в том числе сохранению зарплат и рабочих мест.

А в МИД России заявили, что власти РФ примут жесткие меры в ответ на недружественные шаги против России, а также ДНР и ЛНР.