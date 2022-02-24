Правительство и ЦБ поддержали финансовый рынок и бизнес под санкциями

Банк России объявил о масштабной поддержке российского финансового рынка на фоне снижения курса рубля и российских фондовых индексов. Не исключены и новые решения. Правительство в свою очередь поспособствует стабильности бизнеса попавших под санкции предприятий - в том числе сохранению зарплат и рабочих мест.

Если бы не действия Банка России, то распродажа российских активов на рынках могла бы быть намного сильнее. Фото: Александр Корольков

Банк России объявил о новых мерах по стабилизации российского финансового рынка в четверг утром. ЦБ принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. "Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - сообщили в ЦБ.

Позднее в Банке России объявили еще о двух мерах. Так, ЦБ продлил установленный несколько дней назад мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг для финансовых организаций. "Банк России обращает внимание, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения", - отмечалось в сообщении. 22 февраля Банк России предоставил финансовым организациям такую возможность до 1 октября.

Происходящее на биржах - неизбежная эмоциональная реакция, которая в будущем выровняется

Третьим решением стало предписание Банка России для брокеров приостановить короткие продажи на неопределенный срок.

"Действия ЦБ РФ направлены в первую очередь на поддержку банков и исключение ситуации массовых дефолтов по взятым обязательствам. Переоценка активов могла бы привести к резкому росту обеспечения по кредитам, что, в свою очередь, неминуемо привело бы к панике и еще большим распродажам", - отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Инвесторы начали распродавать российские активы рано утром на фоне проведения военной спецоперации на Донбассе. На самом дне российский фондовый рынок проседал наполовину - как и по рублевому индексу Мосбиржи, так и по валютному индексу РТС. Курс доллара на максимуме доходил до 89,6 рубля, а евро - до 99,99 рубля, следует из данных Мосбиржи. Днем показатели немного откатились: индексы теряли уже не по 50%, а по 33-38%, доллар и евро торговались в районе 85 и 95 рублей соответственно. Существенное укрепление рубля после утреннего провала наблюдалось благодаря интервенциям ЦБ, что показывает существенную разницу с 2014 годом, подчеркнул Кабаков. "С другой стороны, существенны распродажи российских акций и облигаций - более сильные, чем в предыдущие распродажи", - констатировал он.

"Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры", - сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что для этого был создан "необходимый запас прочности". "Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она, несомненно, выровняется и уже примет более спокойный, осознанный характер в ближайшее время", - добавил Песков.

Реакция правительства

Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз, сообщили в пресс-службе правительства.

"В правительстве сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации", - отмечается в сообщении.

Также на ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, подчеркнули в правительстве.

Минфин совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

"Правительство будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", - подчеркнули в кабмине.