ЦБ временно снял ограничение на полную стоимость потребкредита

Как следует из сообщения, снятие ограничения - это временная мера, необходимая для обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами.

"При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам", - отмечает ЦБ.

Ограничение не будет действовать до 30 июня 2022 года.

Ранее ЦБ увеличил лимит на аукционе репо "тонкой настройки" - для повышения возможностей кредитных организаций. Также Банк России продлил мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг и запретил короткие продажи на финансовом рынке.