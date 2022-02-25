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25 февраля 2022 г.

Указ губернатора Новгородской области от 24 февраля 2021 года № 67 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 24 февраля 2022 г.
Опубликован 25 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

В Новгородской области отменили QR-коды в общественных местах

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить подпункт 7.7, пункты 2519, 2520, 2522, 2524;

1.2. Заменить в подпункте 19.4 слова "допуская одного фотографа или видеооператора (по выбору), без приглашенных лиц, либо с приглашенными в количестве не более 10 человек при условии предъявления фотографом (видеооператором) и приглашенными лицами, достигшими возраста 18 лет, действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19 (далее QR-код о вакцинации), или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее QR-код о перенесенном заболевании), либо сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее сертификат) (для военнослужащих - сертификата либо подлинника справки медицинской организации, подтверждающей получение ими компонента российской вакцины или однокомпонентной российской вакцины против COVID-19, прошедшей государственную регистрацию (далее справка о вакцинации), или подлинника справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее справка о перенесенном заболевании);

для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании), либо документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до посещения (далее ПЦР-тест), документа, удостоверяющего личность (далее удостоверение личности)" на "допуская одного фотографа и одного видеооператора, с приглашенными в количестве не более 20 человек";

1.3. Изложить пункт 20 в редакции:

"20. Органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области, организациям, индивидуальным предпринимателям при проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования не более 100 человек.";

1.4. Изложить пункт 2514 в редакции:

"2514. Рекомендовать неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше (за исключением прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) соблюдать режим самоизоляции, за исключением:

случаев совершения прогулок, посещения объектов торговли (в непосредственной близости от места проживания), аптек и аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.";

1.5. Изложить приложение № 1 к названному указу в редакции:


"Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97


Перечень видов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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