Вышел новый трейлер сериала "Не сработало" с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй

На YouTube-канале Apple+ вышел еще один трейлер сериала "Не сработало" (WeCrashed) с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Стриминговый сервис покажет три первые серии 18 марта, еще пять выйдут в течение пяти недель.

Сериал основан на истории реальной компании WeWork, которая организовала новый тип коворкингов для стартапов.

Герой Джареда Лето ("Дом Gucci") примерно в 2010-х годах задает вопрос "Что вы думаете, когда слышите "рабочее место"? Ответ - "Уродливая мебель, флуорисцентное освещение, смерть". Но компания WeWork поставила перед собой задачу изменить стереотип. Харизматичный автор проекта Адам Нейман после быстрого взлета был вынужден отказаться от доли в компании. Уже в 2019 году у нее начались проблемы после неудачного размещения акций: WeWork начали критиковать за бизнес-модель и управление. Оказалось, убытки Нейман покрывал за счет заемных средств банков.

Роль жены Адама Неймана досталась Энн Хэтэуэй ("Взаперти", "Ведьмы").

Сценарист - Ли Айзенберг ("Офис"), режиссёры - Джон Рекуа и Глен Фикарра ("Репортёрша", "Фокус" и "Эта дурацкая любовь"). В ролях - О. Т. Фагбенли, Роберт Эмметт, Крикет Браун, Америка Феррера.