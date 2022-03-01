Беларусь усилит южную границу батальонными группами

Дополнительные батальонные группы для усиления южной границы разворачивают Вооруженные силы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 марта на совещании с членами Совета безопасности и руководством кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

Президент уточнил, что уже "предприняты генералами превентивные действия и вместо пяти батальонных тактических групп мы разворачиваем десять. Это высокоподготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси".

Это решение верховный главнокомандующий мотивировал появлением информации о том, что со стороны украинской территории могут быть проведены проникновения в Беларусь диверсионных групп. В связи с этим Лукашенко поставил задачи силовым структурам пресекать подобные попытки, если они будут предприняты. Предупреждены, добавил президент, начальник Генштаба, министр обороны и руководитель Госпогранкомитета.