В мире
01.03.2022 16:19
Текст: Юрий Сизов

Беларусь усилит южную границу батальонными группами

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/ Александр Севенко Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/ Александр Севенко
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/ Александр Севенко

Дополнительные батальонные группы для усиления южной границы разворачивают Вооруженные силы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 марта на совещании с членами Совета безопасности и руководством кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

Президент уточнил, что уже "предприняты генералами превентивные действия и вместо пяти батальонных тактических групп мы разворачиваем десять. Это высокоподготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси".

Это решение верховный главнокомандующий мотивировал появлением информации о том, что со стороны украинской территории могут быть проведены проникновения в Беларусь диверсионных групп. В связи с этим Лукашенко поставил задачи силовым структурам пресекать подобные попытки, если они будут предприняты. Предупреждены, добавил президент, начальник Генштаба, министр обороны и руководитель Госпогранкомитета.

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