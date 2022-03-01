Вспоминаем, как мы пережили 1998, 2008 и 2014 годы

Что, если банкомат "сойдет с ума", перестанет узнавать владельца карты? Или цены вырастут, а "Телегам" с "Вацапом", напротив, "упадут"? И что если...

Стоп! Перечислять обывательские страхи можно почти бесконечно, довести себя до состояния паники не просто, а очень просто. Вот пример: с утра звонит хороший знакомый, кричит в трубку: "Нет, ты это слышал?! В США придумали, как изъять у русских яхты. У них до сих пор действует каперское право: власти разрешают гражданским парусникам захватывать враждебные суда".

Гуглю, оказывается, не совсем фейк: времена парусных сражений канули в Лету, а в США забыли отменить право Конгресса выдавать "каперские грамоты". У одного из сенаторов родилась идея: разрешить "правильным" яхтсменам отнимать яхты у "неправильных", то есть из числа тех, кто угодил под санкции.

"А что, у тебя много яхт?" - спрашиваю собеседника.

Яхты нет. А вот паника налицо.

Не верь, не бойся, не проси

Я начал с перечисления обывательских страхов. Возразят: а что, это не должно пугать? Если цены вырастут, а доходы упадут, то мир полетит в тартарары. Так ведь?

Не так. Ничто никуда не полетит, и мы не умрем. Скажу больше: не останемся без телевизоров и холодильников, по улицам будут ездить авто, а на майские всем миром пойдем жарить шашлыки.

Ведь все уже было. В 1992 году цены выросли... в 260 раз! И как мы не умерли?

Выжили. Живем. И будем жить.

Знаете, что рекомендуют психологи, если чувствуешь - накрывает паническая атака? Дыши медленно, глубоко. А главное, просто поверь: рано или поздно паника прекратится. Я не оговорился, прекратится именно паника. А вот то, что ее провоцирует, будет с нами всегда. Жизнь развивается по спирали. Все, чего мы в текущий момент боимся, обязательно пройдет. Наступят другие времена, спокойные. А потом все повторится.

Да вы и сами это знаете. А если подзабыли, то не беда, освежим три исторические даты, когда всем казалось, что мир рушится, наступает апокалипсис.

1998 год

По-моему, самое скверное - не сам дефолт 1998 года. А то, что за три дня до него Ельцин твердо пообещал, что девальвации не будет. После чего государство столь же твердо отказалось от немалой части своих обязательств, а доллар улетел в космос. В августе стоил 6 рублей, в сентябре уже 16, рост почти втрое!

Экономисты скажут, что при всех очевидных бедах это было время больших возможностей - если кто-то прикупил акции "Лукойла", то вскоре стал миллионером. Да, все верно. Но за акциями гонялись меньше 1% жителей России. Остальные сходили с ума.

В организации, где я работал, гендиректор собирал коллектив и рассказывал, где еще можно купить тушенку по "старой цене". Сам он прикупил ящик. С прилавков сносили все. Врезалась в память картина: на рынке прямо с фуры торгуют телевизорами. Продавец куда-то уходит. Возвращается и оглашает новые цены. Взятые с потолка. Толпа возмущается, но товар разбирает. Казалось, что это последний импортный телевизор в твоей жизни.

В 2008-м, несмотря на ожидания, конец света так и не наступил. Фото: РИА Новости

Люди, купившие в августе квартиры, пребывали в шоке. Я сам с большими долгами купил "однушку" в хрущевке в небольшом городе Подмосковья. Через месяц за эти деньги можно было купить квартиру в Москве.

Дело было даже не в утратах и потерях. Стоял вопрос, как отдавать долги, которые тогда брали в долларах.

Лихое было время. Пошли задержки с выплатами пенсий, не говоря о зарплатах. Но... Приспособились быстро. У кого была машина - пошел таксовать. Знакомая театральная актриса научилась лепить пельмени на продажу. Педагоги и инженеры торговали на рынках, часто это была вторая работа. При встрече со знакомыми отводили глаза, было стыдно. Потеря социального статуса била по самооценке сильнее, чем нехватка денег на покупку еды. Казалось, мир рухнул, больше никогда не будет нормальной жизни.

А всего через пару лет, в 2000-м, об этих кошмарах все вспоминали как о чем-то далеком. Не имевшем уже ничего общего с окружающей жизнью.

2008 год

Год был не наполнен, а просто до отказа переполнен событиями.

"Земля тряслась - как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий, слились в протяжный вой..."

Причудливый коктейль: ипотечный кризис в США, обрушение гигантов Уолл-стрита, грузинская агрессия с последующей операцией по принуждению к миру. Все завершил экономический кризис, доходы резко упали. Доллар подорожал на 5 рублей, взлетев до отметки в 30 (на 20%).

Многие лишились работы, сильно пострадали стройкомплекс, металлургия, автомобилестроение. Кризис долбанул по банкам и компаниям, работающим на фондовом рынке. Правда, социального сочувствия банкиры и финансисты вряд ли когда-нибудь дождутся в нашей стране. Репутация, знаете ли.

Индекс потребительских цен в сентябре 2008 года, относительно сентября 2007 года, по данным официальной статистики, вырос почти на 25%, продукты подорожали на треть. В общем, как есть беда вселенского масштаба. Но самое удивительное, что очень скоро многие пожимали плечами, когда кто-то вспоминал, как было ужасно. Разве было ужасно?

Провел небольшой эксперимент, обзвонил дюжину знакомых. Один вопрос: что осталось в памяти о кошмарах и экономических бедах 2008 года? Результат озадачил. Кто-то запомнил, что именно тогда банки ужесточили требования к заемщикам (интересно, а разве это плохо?).

Сразу в трех семьях мне сообщили, что главное - срок службы по призыву сократили до 12 месяцев. В остальном преобладает ирония. Доллар по 30? Эх, надо было брать. Хорошее было время.

2014-й: сначала к банкомату, затем - тратить. Фото: РИА Новости

2014 год

Тот же доллар в начале Крымской весны стоил 36 рублей, а к декабрю подскочил до 55, т.е. в 1,5 раза. Лично в моей памяти это время прочно ассоциируется с паническим опустошением полок в супермаркетах. Люди, масштабно закупившиеся бытовой техникой и электроникой, задирали носы. Искренне считали, что вложились удачно и, главное, вовремя.

Один товарищ хвастался в соцсетях, что освободил одну комнату в своей квартире и забил ее до потолка телевизорами. На вопрос: "А зачем?" - проявлял словесную агрессию. В том плане: дураки вы, дураки, и еще локти кусать будете, а я до конца жизни обеспечен импортной бытовой техникой.

Вообще-то жизнь - она длинная. Технологии быстро развиваются. Вы помните телевизоры, которые были верхом технического и технологического совершенства 15-25 лет назад? Они вам сегодня нужны?

...Вернусь к советам психологов. Помним, что паническая атака, какой бы ужасной ни казалась, не угрожает нашей жизни. С ней можно справиться, и лучший способ - занять голову чем-то позитивным. Думайте о хорошем. Все, что вас пугает, обязательно пройдет.

Советы

Памятка мирному населению в период информационной войны

Особо актуальна для тех, кто хочет в этой войне поучаствовать в формате бла-бла-бла...

1. Любая война закончится.

2. Каждый народ состоит из разных людей. Не все участвуют в войне - не стоит оскорблять всех подряд.

3. Политики договорятся, а ты останешься с теми помоями, которыми обливал своих "идеологических противников".

4. Во время войны врут ВСЕ. Не распространяй информацию, в истинности которой не уверен на 101% (или не можешь проверить). Если хочешь что-то написать, пиши только о том, что видел своими глазами. Остальное - участие во вранье.

5. Хочешь высказать свое отношение к политике - выскажи, при этом не обязательно кого-то оскорблять.

6. Не нравится мнение другого человека, но очень хочется высказаться, - выскажись об этом мнении, а не об этом человеке, ведь чаще всего ты с ним лично не знаком.

7. Ненавидеть незнакомых тебе людей - это патология.

8. Взаимоотношения между людьми весьма сложны даже на уровне семьи или трудового коллектива. Между государствами все еще сложнее. Все просто и понятно только дуракам. Не торопись делать выводы - не будь дураком.

9. Всегда оставайся Человеком и помни пункт 1.

Подготовил Игорь Тетерин