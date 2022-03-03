Kia выпустит бюджетный электрокар и несколько пикапов

Вслед за Hyundai и Genesis о своём плане ускорения трансформации в поставщика "устойчивой мобильности" рассказала Kia. К выходу планируется 14 полностью электрических моделей (BEV), в числе которых нашлось место и пикапам.

Начиная с 2023 года, заявили в компании, Kia планирует выпускать не менее двух BEV в год, чтобы к 2027 году в модельном ряду марки насчитывалось не менее 14 электрокаров.

Более ранняя версия плана трансформации Kia предполагала выпуск 11 "электричек" к 2026 году, но было решено добавить ещё три BEV: два пикапа и модель "на батарейках" начального уровня. Последняя появится в 2025 году и будет производиться в Индии.

Ближайшая премьера - кроссовер EV9, прототип которого показали осенью 2021 года. Это будет автомобиль длиной "около пяти метров", запасом хода на одной зарядке до 540 км, возможностью ускорения с места до 100 км/ч за 5 секунд. Также новинка получит возможность обновления ПО "по воздуху" и продвинутые системы автономного вождения Kia AutoMode (соответствует автопилоту третьего уровня).

В компании сообщили, что будут дифференцировать дизайн своих автомобилей и расширять список версий за счёт высокопроизводительных модификаций, как EV6 GT.

К 2030 году Kia планирует продавать во всём мире до 1.2 млн электрокаров ежегодно - 30% от общего объёма продаж. План на 2022 год - 160 тысяч транспортных средств, к 2026 году компания планирует реализовывать уже в пять раз больше - примерно 807 тысяч.

Предполагается, что основными рынками для BEV станут Корея, США, Китай, Европа - на них будет продаваться до 80% электрокаров, они займут 45% от общего числа проданных автомобилей в этих регионах.