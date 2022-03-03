Суд смягчил наказание супруге мэра Томска Галине Кляйн

Томский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу супруги мэра города Томска Галины Кляйн на приговор Кировского районного суда.

Адвокат осужденной, не оспаривая ее вину, просил назначить Кляйн более мягкое наказание - штраф.

- Согласившись со всеми изложенными в приговоре мотивами назначения наказания, облсуд признал обстоятельствами, смягчающими наказание Галине Кляйн, такие данные о личности осужденной, как участие в благотворительной деятельности, наличие многочисленных наград, благодарственных писем, грамот, которыми отмечены заслуги осужденной перед обществом, - рассказала "РГ" официальный представитель Томского областного суда Дарья Жданова.

Томский областной суд изменил приговор и снизил наказание женщине до одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев.

- Назначение штрафа, о чем просил в апелляционной жалобе адвокат, противоречит закону, о чем соответствующие разъяснения дал Пленум Верховного Суда РФ, - отметили в суде.

Как ранее писала "РГ", в ноябре прошлого года Кировский районный суд Томска признал Галину Кляйн виновной в применении насилия к представителю власти. Во время обысков в квартире мэра Томска Ивана Кляйна, которого тогда задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, его жена ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, а также выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.