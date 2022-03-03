В СК озвучили ошибки организатора смертельного подъема на Эльбрус

СК РФ по Кабардино-Балкарии закончили расследование уголовного дела о гибели пятерых туристов во время восхождения на Эльбрус. Организатора туристического подъема на гору обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина подобрал гидов без соответствующей квалификации, а снаряжение и подготовку участников восхождения не оценили.

- Примерно в сентябре 2021 года организатор восхождения услуг решил сформировать и реализовать серию туристских продуктов, включающих в себя восхождение с 16 по 25 сентября 2021 года на западную вершину горы Эльбрус. Организатор подобрал инструкторов-проводников, которым поручил за денежное вознаграждение осуществлять сопровождение группы. При этом он сознавал, что некоторые лица, привлеченные им в качестве проводников, не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к инструкторам-проводникам по альпинизму и горному туризму, - говорится в сообщении СК.

Организатор сам определил все этапы подготовки и восхождения на Эльбрус. По задумке обвиняемого, группу из 20 туристов должны были сопровождать три проводника. Четыре участника отказались от подъема на гору еще до начала восхождения, поэтому наверх пошли 16 туристов и три гида. При этом, согласно классификатору маршрутов на горные вершины, подъем на Эльбрус с юга имеет категорию сложности "1 Б". Чтобы обеспечить безопасность пути, один инструктор-проводник должен сопровождать не более трех участников. То есть с альпинистами должны были отправиться не менее шести инструкторов.

- Также при организации туристского похода не были приняты во внимание погодно-климатические особенности, в соответствии с которыми наиболее благоприятным временем прохождения маршрута на западную вершину горы Эльбрус с юга является период с июня по август. В сентябре погодные условия на маршруте неблагоприятны для совершения восхождения. Помимо этого, организаторы восхождения не оценили амуницию, состояние здоровья и готовность группы к восхождению по уровню подготовки, - добавили в пресс-службе следственного ведомства.

Сейчас уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд. По части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" организатору смертельного восхождения на Эльбрус может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщала "РГ", 23 сентября 2021 года группа альпинистов из 16 туристов и трех гидов попала в шторм на вершине Эльбруса. Они успели запросить помощь у спасателей, которые нашли всех участников восхождения, однако пятеро туристов в ходе спуска погибли. Еще девять человек пострадали и были госпитализированы с обморожениями и другими травмами. В конце сентября был арестован и заключен под стражу организатор восхождения.