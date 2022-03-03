Рябков: Спецоперация России на Украине будет доведена до конца

Спецоперация, которую Россия проводит на Украине, будет доведена до конца. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"Специальная операция будет доведена до конца, демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик и многое другое. Все это должно быть обеспечено", - отметил дипломат.

Рябков также указал, что Россия видит перспективы для диалога с Украиной. "Хотя вчера он опять не состоялся по причине неявки украинской делегации, но это вопрос отдельный. Мы работает и на дипломатическом треке со всеми, кто открыт и готов к такой работе", - отметил замминистра.

Что касается, поставок Западом вооружений Украине, то ее дипломат назвал "безумной накачкой режима в Киеве". "Это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий "все средства хороши", - добавил замглавы МИД.

Рябков также отметил, что надежды на выход из нынешнего положения станут больше, если кто-то на Западе проявит ответственность и здравый смысл. "Но пока мы видим слишком мало сигналов такого рода с той стороны", - указал дипломат.