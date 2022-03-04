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Рубрика: В мире

Москалькова рассказала о желающих приехать в Россию украинцах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о большем количестве обращений от граждан, желающих покинуть Украину и приехать в Россию.

"Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. Известно о случаях нападения со стороны украинских отрядов", - цитирует омбудсмена РИА Новости.

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Ранее Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека и призвала международные правозащитные организации немедленно вмешаться в ситуацию на Украине.

"Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирных жителей в боевые действия и использования их в качестве живого щита со стороны военных Украины", - говорится в письме. Несколько таких сигналов поступили из Мариуполя.

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