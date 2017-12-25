ГАЗ: Водитель автобуса в Москве не задействовал тормозные системы

Колеса автобуса, совершившего наезд на пешеходов в створе подземного перехода, были вывернуты резко вправо - в сторону тротуара, при этом водитель не задействовал имеющиеся в его распоряжении тормозные системы. Такое заключение сделали специалисты группы "ГАЗ" по итогам предварительной экспертизы причин ДТП у "Славянского бульвара", жертвами которого стали 5 человек.

"В начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования", - цитирует РИА Новости сообщение компании.

В группе "ГАЗ" добавили, что, по предположению экспертов, "водителем не была задействована ни одна из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем". Специалисты подчеркнули, что если бы шофер сделал это, "автобус бы гарантированно остановился".

Ранее стало известно, что водитель автобуса был трезв. По его словам, причиной трагедии мог стать отказ тормозов либо попавшая под педальный узел бутылка воды. В Мосгортрансе утверждают, что машину с ПТС 2016 года проверили перед выездом на маршрут.