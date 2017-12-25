Источник: К ДТП с автобусом в Москве могла привести бутылка под педалью

Бутылка воды, которая упала в кабине водителя автобуса и закатилась под педальный узел, могла привести к трагическому ДТП, случившемуся в понедельник, 25 декабря, на остановке "Славянский бульвар" в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Еще одна важная деталь, которая выяснилась в ходе опроса шофера, - он впервые сел за руль этой машины, поскольку подменял коллегу.

"Он говорит, что якобы первый день работает именно на этом автобусе. Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль", - цитирует агентство источник.

В ходе опроса водитель также заявил, что ожидал на конечной остановке времени отправления, но решил перепарковаться на другое место, поскольку справа подъехал другой автобус. Шофер снял машину с ручного тормоза, она покатилась, а остановить неуправляемое движение уже не получилось.

В полиции отметили, что все показания водителя будут проверены. Экспертиза позволит определить, произошел ли в автобусе отказ тормозной системы и не перепутал ли мужчина педали газа и тормоза.

Кстати, пассажир, ожидавший отправления автобуса в салоне, подтвердил, что машина тронулась раньше назначенного времени примерно на 15 минут.

"Мы пошли в конец автобуса, сели. И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переход. Он стоял и резко внезапно поехал", - цитирует пассажира по имени Владимир РИА Новости.

Напомним, в результате ДТП погибло по меньшей мере 4 человека, пострадало от 11 до 15 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").