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26.12.2017 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое пострадавших на Славянском бульваре находятся в тяжелом состоянии

Текст: Любовь Проценко

С доклада о состоянии пострадавших в аварии на Кутузовском проспекте, виновником которой стал рейсовый автобус, началось сегодня заседание президиума правительства Москвы.

- Четверо погибли на месте. Двоим помощь была оказана амбулаторно и девять человек были госпитализированы, - сообщил заммэра Леонид Печатников.

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Двое из девяти госпитализированных, по его словам, находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственной вентиляции легких. Другие пострадавшие - в удовлетворительном и состоянии средней тяжести.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как доложил заммэра Максим Ликсутов, хотя автобус, попавший в аварию, принадлежит подмосковной компании, техническая исправность всех 8 тысяч столичных автобусов была проверена, а все 9 тысяч работающих на них водителей были подвергнуты тщательному медосмотру. Внеплановая проверка закончилась к 5 часам утра. "Все транспортные средства и все водители были допущены к работе", - сообщил Максим Ликсутов.

В праздничные дни мэр Москвы Сергей Собянин потребовал усилить контроль за работой транспортных предприятий в городе и уделять этому особое внимание вместе с коллегами из Подмосковья.

Днем 25 декабря в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. При этом сообщалось, что, по разным данным, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Кроме того, во вторник стало известно, что госпитализирован водитель съехавшего в подземный переход автобуса.

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