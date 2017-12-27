Версия: Гендиректор фабрики "Меньшевик" пытался отбиться от рейдеров

Кондитерская фабрика "Меньшевик", что на юго-востоке Москвы, стала причиной громкого скандала со стрельбой и даже погибшими людьми.

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Кстати, мужчина стрелял из зарегистрированного оружия (карабин "Сайга").

А произошло вот что - утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, находясь на ее территории по улице Иловайская в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и несколько раз выстрелил, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

По информации СМИ, эта кондитерская фабрика и ее гендиректор задолжали около 4 миллионов рублей. И, собственно, судебные приставы и пришли с иском - взыскать долг. Но предприниматель с таким вердиктом не согласился и занял глухую оборону, вооружившись ружьем. В течение всего дня полиция и Росгвардия пытались найти его. Но даже штурм никакого результата не дал. Стрелку удалось сбежать.

Кстати, информацию о том, что Аверьянов взял в заложники нескольких работников фабрики, в полиции опровергли.

Корреспондент "Российской газеты" пообщался с одноклассником Ильи Аверьянова - Германом Батасовым. Тот рассказал, что на фабрике "Меньшевик" был совершен рейдерский захват, в котором участвовали в том числе два прокурорских работника. Якобы у бизнесмена пытались "отжать" производство, и рейдерский захват длился 4 года и в итоге увенчался успехом. Кстати, один из прокуроров-оборотней, по словам Батасова, уже попал под следствие и скрылся за границей. В среду утром, по словам Германа Батасова, группа кавказцев перелезла через забор предприятия и ворвалась к гендиректору. И он для самообороны применил свою "Сайгу".

Ранее гендиректор "Меньшевика" Илья Аверьянов рассказал радиостанции Business FM, что вынужден был открыть огонь, обороняясь от "кавказской банды" во главе с двумя прокурорами.

Впрочем, все нюансы происшедшего выяснит следствие.

Дело на контроль взял прокурор города Москвы Владимир Чуриков. "На фабрику в целях исполнения решения Арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика Меньшевик" И. Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", - описывается инцидент в сообщении на сайте прокуратуры города Москвы.