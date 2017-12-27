Смольный: Дети не пострадали при взрыве в магазине

Личности пострадавших при взрыве в петербургском супермаркете установлены. Все они госпитализированы в петербургские больницы, городские власти пообещали им всестороннюю помощь.

Как сообщает в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, несовершеннолетних среди пострадавших при взрыве нет.

Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что ни у кого из раненных нет тяжелых травм. Все пострадавшие находятся в трех городских больницах.

В Елизаветинскую больницу доставили двух пациентов в состоянии средней тяжести, в Мариинской находится четыре человека. Состояние трех пострадавших врачи оценивают как средне-тяжелое, один пациент в удовлетворительном состоянии и его планируется скоро выписать. Еще четверо в Александровской больнице, из них один человек в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном.

Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте прогремел в "час пик". В магазине было многолюдно, очевидцы рассказали, что слышали громкий хлопок. В следствии полагают, что взрывное устройство находилось в камере хранения или рядом с ним.