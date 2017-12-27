В Петербурге восстановили движение транспорта после взрыва

В Петербурге полностью восстановили движение общественного транспорта по Кондратьевскому проспекту, ограниченное после взрыва в супермаркете.

- Движение общественного транспорта восстановлено в полном объеме, - сообщает пресс-служба петербургского ГКУ "Организатор перевозок".

Взрыв в супермаркете "Перекресток", расположенном в развлекательном центре "Гигант-холл" (Кондратьевский, 44), раздался около половины седьмого вечера. По предварительной информации, взрывное устройство сработало в одной из камер хранения. По счастливой случайности никто не погиб. Число пострадавших уточняется. Известно, что в городские больницы доставили 10 человек: шестеро в состоянии средней тяжести, четверо - в удовлетворительном. Детей среди пострадавших не было.

Из магазина экстренно эвакуировали людей, а движение закрыли для беспрепятственного подъезда машин скорой помощи, пожарных и правоохранителей. В итоге автобусы 28, 105, 107, 137 и троллейбусы 3, 38, 43 поехали либо по объездным, либо по укороченным маршрутам. Сейчас все ограничения сняты.

Тем временем следователи возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц.